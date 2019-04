Z jarního sluníčka a začátku dostihových soubojů se radují i pražští trenéři. Jejich řady přes zimu poněkud prořídly. Rozloučil se Tomáš Šatra, který skončil na konci minulého roku.

V Chuchli už nepotkáte trenéra poslední derby vítězky Blessed Kiss Igora Endaltseva. Ten přestěhoval své svěřence do Francie. Ze zbývajících „sedmi statečných“ jsme vybrali trojici, s níž jsme probrali jejich letošní plány. Pražským doyenem je Jaroslav Drlík. Zdá se to neuvěřitelné, ale v Chuchli se tento vytrvalec, jenž v létě oslaví 78. narozeniny, pohybuje už 63 roků. Z toho je 33 let trenérem a mnozí si bez něj nedovedou pražské dostihy představit. „Letos mám ve stáji čtyři koně a na sezonu se velmi těším. V neděli přijdu jako divák, poprvé se se svými svěřenci chystám až do Mostu,“ prohlásil.