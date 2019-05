Rodiče, také si pamatujete, jak vám v dětství volejbal nešel? „Máte pravdu, že je náročný na učení,“ přiznává sportovní ředitel. Metodika se ovšem posunula. „Máme barevný minivolejbal. Děti od první třídy si zahrají a zaznamenávají úspěchy. Začínají házením a chytáním, pokračují odbíjením prsty po vlastním nadhozu… Každá z barev přidá prvek a volně se přechází v hru. A okolo čtvrté třídy už se dá hovořit o volejbalu.“

Z toho vyplývá, že se má začít brzy. Proč potom hledá lužinský klub nejen sedmileté děti, ale i děvčata do jedenácti a chlapce dokonce do třinácti let? „Ideální věk je mezi sedmým až desátým rokem,“ popisuje Pomr. „I třináctiletý kluk má ale šanci všechno dohonit. Tuto hranici máme otevřenou i pro ty, co už v nějakém klubu působí a chtěli by přejít k nám.“ Děvčata jsou pochopitelně stejně šikovná. Něžnějšímu pohlaví se však Lvi doposud věnovali pouze na úrovni přípravek. V příštím roce zbudují historicky první družstvo mladších žákyň.

Volejbal by měl být pro nejmenší hlavně zábavou, tomu odpovídá i doba strávená v tělocvičně. „Prvňáčci mají trénink jednou týdně, druháci a třeťáci dvakrát, čtvrťáci a páťáci třikrát. Všechno postupně narůstá. Je potřeba na děti netlačit, ale dát jim zároveň pravidelnost. Vést je k povinnosti. A občas hraní obnáší víkend na turnaji,“ vypočítává ředitel.

Lvi Praha – nábory

Kdy? 27. května 17.00 - 18.00, 4. června 16.30 - 17.30. Kde? Ve Sportovní hale Lužiny, Bellušova 68, Praha 5. Koho se týká? Děvčat od sedmi do jedenácti let a chlapců od sedmi do třinácti let.

Ceny mohou být trumfem volejbalu. „Snažíme se udržet příspěvky na spodní hranici. Samozřejmě to nejde donekonečna. Musíme zaplatit trenéry,“ líčí Pomr. Prvňáci tak platí 1000 korun na pololetí (za jeden trénink v týdnu), druháci a třeťáci 2000, čtvrťáci a páťáci 3000. „Až na tenisky, tričko a trenky vše ostatní hradí klub.“

Takové cifry by se nezrodily bez podpory. „Naší výhodou je úzká spolupráce se FZŠ Brdičkova, kde máme potřebné zázemí. Jde zároveň o partnerskou školu Českého volejbalového svazu,“ vysvětluje ředitel. V ní najdete i další lákadlo – sportovní třídy. „Valná většina našich dětí je navštěvuje. A škola je otevřená dalším zájemcům. Kluci a holky v nich mají v rámci tělocviku další volejbalové hodiny pod vedením specializovaných trenérů,“ zdůrazňuje Pomr.

Samotný nábor rozhodně nezpůsobí malým volejbalovým adeptům trauma. „Nikdo se nemusí bát, nepůjde o žádnou drezuru. Nechceme děti zkoušet, spíš si s nimi povídat,“ vykládá ředitel. „Jejich rodiče pak seznámíme s fungováním klubu. A zodpovíme jakékoli otázky,“ slibuje.

Co dodat? Jen to, aby si děti nezapomněly boty, tričko a trenky. Všichni pak chuť a pozitivní náladu. Na viděnou na Lužinách.