„Mým cílem je dostat se do reprezentačního týmu do 18 let, tak teď s Joudrs netrénuji,“ říká v rozhovoru talentovaný sportovec.

Hrajete na vrcholové úrovni softbal i baseball. Jak náročné je tohle zkombinovat?

Záleží na tom, jaký mám den. Ale většinou stačí jen pár hodů nebo švihů na srovnání a jsem v pohodě.

Má něco přednost?

Momentálně se více věnuji baseballu, protože mám před sebou cíl dostat se do reprezentačního týmu do 18 let. To je těžší než v softbalu, protože je větší konkurence. A mým přáním je být co nejlepší.

Je složité v hlavě přepínat?

Spousta lidí si myslí, že jde o odlišné sporty, ale jsou téměř stejné. Rozdíl je ve velikosti hřiště a balonů. Nejtěžší je přepnout na pálce, kde musí mít člověk v hlavě, jaké typy nadhozů na něj mohou letět. Při softbalu to na vás lítá zespodu nahorua v baseballu naopak.

Stalo se vám někdy, že jste přemýšlel „softbalově“ při baseballu a naopak?

Ano. (usmívá se) Občas se mi to stane, když se dostanu na metu. V baseballu můžeme z mety kdykoliv chceme, při softbalu až když nadhazovač vypustí balon z ruky. Takže někdy se chystám už udělat krok, ale uvědomím si, že ještě nemohu.

Jak zvládáte přípravu na obě sportovní odvětví?

Momentálně nechodím na tréninky s Joudrs. Nestíhal bych totiž zápasy. Uvidíme, jak to bude vypadat na konci sezony. Teď se věnuji hlavně baseballu, ale byl jsem na soustředění se softbalovou reprezentací a necítím, že bych něco ztrácel.

Jak komplikovaná byla letošní zimní příprava?

Nejhorší bylo, že jsme se nemohli scházet ve velkých skupinách. V SaBaTu, kde hraji baseball za juniory, jsme měli připravený program od desetibojaře, který chce na olympiádu, žije v České republice a trénuje s českými atlety. Připravil nám kondiční přípravu a trénovali jsme v menších skupinách. Zmínil jste, že bojujete o reprezentační dres.

Jaké budou vaše letošní klubové ambice?

Co se týče baseballu, tak v pražském SaBaTu hraji v týmech do 18 a do 21 let, extraligu v Třebíči. SaBaT má hodně mladý tým. Většinou jde o patnácti nebo šestnáctileté kluky a jen pár starších. Vyhráli jsme českou část extraligy do 18 let a na mistrovství České republiky jsme skončili čtvrtí, což bylo překvapení. V třebíčském týmu dospělých bojujeme o elitní šestku. Protože do 1. ligy sestoupila Technika Brno, doplnili jsme se o několik jejich hráčů a také o ty, kteří se nedostali do hlavního kádru brněnských Draků, u nás se rozehrávají. Z této směsice vznikl dobrý tým a letošní rok může být pro třebíčský baseball historický.

Věříte, že už bude sport probíhat bez komplikací?

Ohromně doufám, že ano. Budeme se vracet do škol, tak se bojím, aby někdo z 29 spolužáků nebyl pozitivní. Ale to platí i u spoluhráčů, aby nás to neovlivnilo a nebyla půlka týmu v karanténě. Věřím, že už to bude v pohodě.

Některé sporty se po tak dlouhé přestávce obávají odlivu mládežníků. Co baseball a softbal? Potkal jste se v šatně se stejným počtem parťáků?

V SaBaTu nikdo neskončil, což je v dnešní době trochu překvapující.