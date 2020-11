V sobotu ovšem budou platit přísná hygienická opatření. Například jezdci musí mít negativní test na covid-19 a všechno proběhne bez diváků.

Hlavní dostih bude mít sedm účastníků včetně klisny Vivienne Wells, trénované v Německu Bohumilem Nedorostkem. Zajímavostí je, že letos byla pětkrát druhá. Toto umístění získala například v Českém i Slovenském derby.

Dočká se teď konečně prvního vítězství? A jaká je její současná forma?

„Klisna je v pořádku. Neměla by jí vadit ani distance 2800 metrů. Ve vítězství samozřejmě věříme. Jinak bychom do Prahy ani necestovali. Původně byla přihlášena do Drážďan, ale dali jsme přednost Chuchli. Je dobře, že se v Česku St. Leger, byť za zpřísněných podmínek, uskuteční,“ řekl Pražskému deníku trenér Nedorostek.

Stejně jako v předchozích startech povede Vivienne Wells německý žokej Alexander Pietsch. Termín je ovšem pokročilý a forma se může měnit. Překvapit tak může kdokoli z půltuctu jejích soupeřů.

Vítěz Českého derby – slovenský Opasan – je, jak jsme již informovali, zazimovaný a nenastoupí. Jeho trenér Jozef Chodúr však přiváží klisnu Agata Christie. Nedá se vyloučit, že právě ona v sedle s Jiřím Palíkem rozlouskne poslední „detektivku“.

Sobotní program začíná v 12:00 a na pořadu je sedm dostihů včetně Ceny EBF, v níž se představí čtrnáct „koňských dorostenců“. Dvouletí koně poběží 1600 metrů.