Už za několik dnů se v pražské Galerii Harfa rozehraje tradiční republikové mistrovství ve squashi. Pozor! Letos se však v unikátním skleněném kurtu nebudou prohánět jenom nejlepší domácí hráči. V neděli 10. března bude po celý den otevřený veřejnosti. Sportovní nadšenci tak dostanou možnost si zahrát ve "skleněné kostce" za šest milionů korun! „Rádi bychom ve spolupráci s obchodním centrem přilákali co největší počet zájemců o squash. Zahrát si na tomto kurtu je svátkem i pro závodní hráče,“ prohlásil Tomáš Fořter ze squashové asociace. MČR začne od 6. března a potrvá tři dny.

Kurt je složen z 26 skleněných panelů, samotná instalace trvá více než 28 hodin a stojí přes 300 tisíc korun. Zároveň jde o jeden z nejmodernějších výrobků, který má cenu šesti milionů korun. Bouchat do míčku v tomto špičkovém skleněném kurtu je zážitkem. A v březnu si ho mohou vyzkoušet zcela zadarmo také squashoví nebo sportovní nadšenci. Stačí, když napíšou na mail recepce@galerieharfa.cz do 8. března a dají vědět, v jaký čas by si v neděli 10. března přišli zahrát. Každá dvojice nebo skupinka bude mít pro sebe vyčleněnou půl hodinu. „Squashové mistrovství republiky proběhne na Harfě už poněkolikáté. V loňském roce přilákalo klání v obřím skleněném kurtu pozornost široké veřejnosti. Těší nás, že se k nám po roce vrací a zájemci z řad návštěvníků budou mít možnost vyzkoušet si něco nového a netradičního,“ říká Martina Tlustá, marketingová manažerka Galerie Harfa.

„Recepční z Galerie Harfa dá každému zájemci vědět, kdy jsou volné termíny a budeme se snažit všem vyjít vstříc. Samozřejmě, kdo napíše dřív, bude mít přednost,“ upozornil Tomáš Fořter, hlavní pořadatel republikového šampionátu ve squashi. Časový blok pro veřejnost je určen od 9 do 18 hodin. „U kurtu bude vždy někdo z pořadatelů, který veřejnosti případně zapůjčí rakety. Samozřejmě je vhodnější, aby hráči přišli se svými nástroji a pak rozhodně se světlou podrážkou na botách. Všem hráčům zapůjčíme bílý míček, se kterým se na skle obvykle hraje,“ doplňuje Fořter.

Skleněný kurt v Galerii Harfa.Zdroj: Irena VanišováNa unikátním skleněném kurtu bude ale nejprve odehráno tradiční a prestižní republikové mistrovství, které začne od středy 6. března. A rozhodně se bude na co dívat, protože v akci budou nejlepší čeští hráči. Muži na konci minulého roku získali historické deváté místo na mistrovství světa týmů v Novém Zélandu. O domácí titul bude usilovat obhájce Jakub Solnický nebo čtyřnásobný šampion Daniel Mekbib. Vpředu chce být také Martin Švec nebo Viktor Byrtus.

V ženách je situaci podobně napínavá. Po mateřské dovolené se vrací Anna Serme, která už hrála na turnajích v zahraničí, titul bude obhajovat Olga Kolářová a minimálně na účast ve finále cílí talentovaná Karolína Šrámková. Svůj první titul chce získat také Michaela Čepová, která nadáno získala první zlato na okruhu PSA v Brně. „Bude to první republikové mistrovství poté, co byl squash potvrzen MOV jako olympijský sport. Přestaví se v programu v roce 2028 v Los Angeles a pro řadu hráčů, kteří vystoupí v Galerii Harfa, představují OH velkou motivaci,“ upřesnil Tomáš Fořter.

