Rekordní – takový byl letošní ročník turnaje Czech Junior Open, který se tradičně uskutečňuje v lednu. Tentokrát se ho totiž zúčastnilo 300 hráčů, a to v deseti kategoriích. „Nejsem si jistý tím, zda se v Praze někdy organizovala akce pro juniory, které se zúčastnili zástupci ze 35 zemí. Přípravy byly velmi náročné,“ popisoval Fořter. „Jsme už zvyklí na to, že například Egypťané nebo Katařani nemohou jíst vepřové maso. A podobných detailů bylo dost.“

Patrně nejnáročnější to měl ve finále Marek Panáček, první nasazený v kategorii do 19 let. V posledním zápase ho čekal Brit Ben Smith, který měřil skoro dva metry. „Hraje se proti němu hodně špatně, měl všechno na krok. Jediné, co je na něj platí, jsou přesné údery,“ prohodil Panáček, který ve finále prohrál ve třech setech. „Chtěl jsem hrát co nejrychleji, ale zjistil jsem, že mu to nedělá žádný problém. Naopak. Museli jsme v průběhu duelu měnit strategii.“

Překvapením turnaje byly výkony Terezy Široké, která se dokázala probojovat až do finále kategorie do 19 let. V něm svědla naprosto vyrovnanou bitvu, až v pátém setu prohrála 11:13 na body. „Jsem moc ráda, že jsem se na tak velkém turnaji dostala do finále. Byl to po všech stránkách těžký zápas, hlavně fyzicky,“ prohlásila Široká, která se chce squashi věnovat co nejdéle. „V budoucnu bych ráda byla součástí top 100 nejlepších.“

Czech Junior Open (Praha):

Finále juniorky do 19 let finále: Moller (Dán.) – Široká (ČR) 3:2. Junioři do 19 let: Ben Smith (Ang.) – Panáček (ČR) 3:0. Juniorky do 17 let: Esina (Rus.) – Holzbauerová (ČR) 3:1. Junioři do 17 let: Smith (Ir.) – Damming (Niz.) 3:2). Juniorky do 15 let: Arseniev (Rus.) – Alexová (ČR) 3:1. Junioři do 15 let: Farag (Eg.) – Scherbakov (Ukr.) 3:0.