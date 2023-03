/FOTOGALERIE/ Tituly v domácím squashovém mistrovství vybojovali zkušení favorité. V pražském nákupním centru Galerii Harfa získala svůj šestý titul Olga Kolářová, když porazila šestnáctiletou Karolínu Šrámkovou. V mužích se zas radoval ze druhého triumfu Jakub Solnický, když navázal na loňský úspěch. Ve zcela novém skleněném kurtu za necelých šest milionů korun porazil 3:1 na sety Marka Panáčka. „Pocity mám ty nejlepší. Nerad bych zůstal u dvou titulů, chci jich vyhrát více,“ prohlásil Solnický.

Čerstvými squashovými šampiony jsou Olga Kolářová a Jakub Solnický. | Foto: Irena Vanišová

Po několika letech se elitní domácí squash vrátil do nákupního centra a hlavně pak do zcela nového skleněného kurtu, který vlastní Česká asociace squashe. A byla to velká atraktivní paráda – jedná se totiž o zcela nový model, který je běžně k vidění na nejlepších světových turnajích. „Je to opravdu jeden z nejlepších skleněných kurtů, na kterém jsem kdy hrál. Hodně mi vyhovoval také tím, jak se míček od skel o trošku dál odrážel,“ tvrdil Solnický, který do finále vstoupil lépe, když získal první dva sety.

Závěrečný duel plný dlouhých výměn se zdramatizoval ve třetí sadě, kterou v koncovce bral Panáček. Také čtvrtá sada nabídla drama, když hráč ostravského Fajne ztratil tři mečboly a Panáček vyrovnal na 10:10. Dva další body už ale patřily Solnickému. „Kdyby se mi podařilo dostat finále do pátého setu, určitě bych si věřil a ještě více se nahecoval. Bohužel jsem v poslední úder špatně provedl, poslal míč dolů. To mě bude strašit hodně dlouho, ale určitě jsem se z toho ponaučil,“ popsal Panáček, který se dostal do svého druhého republikového finále.

Solnický předvedl skvělý výkon, soupeř proti němu velmi složitě zakončoval. „Před mistrovstvím jsem nečekal, že budu hrát takhle dobře. V těch těžkých chvílích bylo důležité udržet hlavu, musel jsem být hodně agresivní, aby Marek nemohl moc tvořit hru,“ tvrdil Solnický, který titul obhájil. „Letos jsem hrál o krok lépe než loni. Když udržím svoji hlavu, tak je těžké proti mně zakončit.“

Svůj šestý titul na republikovém mistrovství získala Olga Kolářová, která v pěkném duelu porazila Karolínu Šrámkovou. Šestnáctiletá talentovaná squashistka vzdorovala favoritce statečně, nevzdávala se ani za nepříznivého stavu v setu. „Pro mě to bylo fyzicky velmi náročné už od začátku zápasu. Hrály se dlouhé výměny, Kája nic moc nezkazila, rozhodně nic nevzdávala. Nedala mi to zadarmo,“ hodnotila Kolářová, která tři české tituly získala před narozením dětí, jedou se pak stala domácí mistryní po prvním i druhé porodu. Nyní slaví se třetím dítětem.

„Tohle zlato chutná strašně skvěle, mám z něho obrovskou radost. Já jsem vždycky snila vyhrát před dětmi ve chvíli, kdy to budou vnímat. A to se podařilo,“ dodala Kolářová, dříve Ertlová. „Mám radost už jen z toho, že jsem se dostala do finále. Olča hraje výborný squash, je obdivuhodné, jak se po třech dětech vrátila a vyhrála další titul,“ hodnotila Šrámková, velký talent domácí scény. „Já doufám, že je Kája budoucnost českého ženského squashe. Posledních deset let říkám, že chci, aby tady byly mladé holky, co jdou nahoru. Jsem ráda, že to tak je. Doufám, že k ní přibydou další,“ dodala Kolářová.

Mekbib vybojoval třetí místo

Bronzovou medaili získal Daniel Mekbib, čtyřnásobný domácí šampion. V nedělním utkání porazil Davida Zemana 3:1 na sety. „Trochu mě mrzí, že jsem prohrál jeden set, ztratil jsem koncentraci. Zápas jsem měl jinak pod kontrolou, ale dělal zbytečné chyby,“ prohlásil člen brněnské Viktorie. „Bronzových medailí mám několik, když jsem v minulých ročnících prohrál v semifinále, tak jsem vždycky třetí místo vybojoval. To stříbrnou medaili ještě nemám.“

Třetí místo v ženách vybojovala Natálie Bubjuková, která v dramatickém souboji porazila Evu Feřtekovou 3:2 na sety. „Jsem ráda, že jsem to zvládla, byl to ale hodně nervózní výkon. Eva měla skvělé podání, snažila jsem se hlavně uklidnit a zvládla to. Cíle byly vyšší, ale každá medaile je hezká,“ prohlásila Babjuková, která byla první nasazenou hráčkou.

