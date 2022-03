Tomáš Cvikl, předseda squashové asociace a Vitalij Sadirov, provozovatel sportovního centra Hector.Zdroj: Irena VanišováMistrovství republiky ve squashi se bude pořádat v malešickém sportovním centru Hector, jehož provozovatelem je Ukrajinec Vitalij Sadirov. Poslední týden byl pro něho velmi krušný. „Svět už nebude takový. Je ale důležité dát najevo jednomu psychopatovi, který tohle způsobil, že s tím rozhodně nesouhlasíme. Proto je obdivuhodné, jak se svět spojil. Modlíme se, aby už to skončilo,“ prohlásil Sadirov, podle kterého je klíčové, aby se hlavně ruští obyvatelé dozvěděli o skutečných událostech, které se dějí na Ukrajině. „Sám se snažím kontaktovat co nejvíce Rusů a sdílet jim, k jakým hrůzám na Ukrajině dochází. Bohužel spousta z nich si myslí, že nás Rusko nenapadlo, naopak se nám snaží pomoct.“

Annu Serme, která v současné době drží na světovém žebříčku 38. místo, celá situace velmi mrzí. A šampionát si plnohodnotně neužije. „Samozřejmě se každou chvíli zajímám o to, co se na Ukrajině děje. Je něco neuvěřitelného, že když jsme přežili koronavirovou pandemii, že nás hned poté bude paralyzovat válka a zabíjení lidí. To je šílené,“ prohlásila Serme, která bude hlavní favoritkou 30. MČR ve squashi. „Rozhodně se bude jednat o velmi atraktivní šampionát, protože třeba mezi muži pomýšlí na titul několik hráčů. Sportovní stránka akce bude výborná, zároveň se mohou návštěvníci centra Hector zapojit do dobročinné sbírky,“ lákal na šampionát Tomáš Cvikl, předseda squashové asociace.

MČR začne ve čtvrtek 3. března. Kompletní zpravodajství s rozhovory s hráči mohou fanoušci atraktivního raketového sportu sledovat na sociálních sítích asociace. Akce bude přenášena také na youtube kanálu.

