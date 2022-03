Poslední republikový šampionát se uskutečnil na podzim minulého roku, protože loni na jaře nebylo možné ho odehrát. Nový ročník čeká nejlepší české hráče ve squashi už příští týden. Prvenství mezi muži obhajuje Daniel Mekbib, který bude útočit na svůj pátý titul. V ženské kategorii je velkou favoritkou Anna Serme, která drží na světovém žebříčku 39. místo. „Díky tomu, že je tak vysoko, tak se dostává na největší světové turnaje a hned v prvních kolech proti ní stojí velmi kvalitní soupeřky. Adaptuje se na vyšší úroveň,“ prohlásil Tomáš Fořter.

Serme je v současné době na turnajích v USA. Tam tradičně létal před republikovým turnajem i Mekbib. V současné době se však na světovém žebříčku propadl, protože mu vypadly turnaje. Nyní figuruje na 92. místě . Ale favoritů na titul je více. Nejvýše postaveným českým squashistou je Martin Švec, který drží 83. místo. O šest míst za ním je Jakub Solnický. To ale není všechno – mužský squash má také loňské překvapení v podobě Marka Panáčka, který se dostal do finále. Na titul pomýšlí i Viktor Byrtus, vpředu chtějí být také Ondřej Uherka, David Zeman nebo Ondřej Vorlíček.

Anna Serme.Zdroj: Irena Vanišová„My v posledních letech před mistrovstvím prohlašovali, že letošní ročník bude vyrovnaný, ale v tomto roce to bude extrémně nadupané. Vloni nemohl do turnaje zasáhnout kvůli nemoci Martin Švec, nyní je kandidátů na prvenství minimálně pět,“ dodal Fořter ze squashové asociace. Ta v letošním roce oslaví 30 let od svého založení. „Máme v plánu na konci roku, kam připadá výročí, uspořádat společenskou akci, na kterou pozveme všechny, co se podíleli na rozvoji tohoto sportu u nás. A rádi bychom také co nejdříve postavili náš nový skleněný kurt. Nejpozději to bude v příštím roce na dalším domácím mistrovství.“