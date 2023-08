Osm českých squashistů se představí na mistrovství Evropy, které začne v úterý v polské Wroclawi. Všichni mužští reprezentanti patří mezi nasazené, předvést kvalitní výkony chce Martin Švec, Viktor Byrtus, Daniel Mekbib nebo Jakub Solnický. To jedinou nasazenou českou hráčkou je Tamara Holzbauerová, která však po výhře v prvním kole může nastoupit proti první nasazené Nele Gilis. Dalšími českými squashistkami na turnaji jsou Riana Alexová, Tereza Široká a Michaela Čepová. ME končí v pátek.

Jakub Solnický v akci. | Foto: Irena Vanišová

Nová squashová sezona začíná zostra. Na evropském šampionátu nastoupí česká elita, která nechce být pozadu. „Cílem je určitě top 8, to by bylo super. Byl jsem během letních prázdnin dva týdny v tréninkovém centru ve Squashcentrum Strahov, tak doufám, že by to tam mohlo být vidět,“ prohlásil Jakub Solnický, úřadující domácí šampion. A podobné cíle má také Viktor Byrtus: „Na ME se těším hodně, je to jedna z akcí, která mě vždy opravdu baví a cením si toho, že jedu reprezentovat Česko. Jsem nasazený v top 8, takže první cíl je se dostat do osmičky, cokoliv dál bude nad očekáváním.“

Byrtus vyzve v prvním kole Rumuna Dumitru Goiana, Solnický pak Poláka Mikolaje Korsaka. V případě výhry by však nastoupil na Švýcara Nicolase Muellera, druhého nasazeného hráče. V osmičce nasazených je také Martin Švec, který drží 68. místo na PSA žebříčku. Na úvod evropského šampionátu vyzve Poláka Marcina Sikorskiho. To Daniela Mekbiba čeká Rumun Radu Stefan Pena.

V první elitní stovce je kromě Švece ještě Byrtus (92. místo) a Mekbib (97. místo). „Rád bych se samozřejmě vrátil do první stovky, to je cílem sezony. Stejně tak obhájit domácí titul,“ prohlásil Solnický. V ženách vyzve v prvním kole Tamara Holzbauerová Švédku Lovisu Ronge, v případě poustup ale narazí na první nasazenou Belgičanku Gilis. Riana Alexová si zahraje proti Norce Madeleine Hylland. Tereza Široká se střetne se Slovinkou Nika Urh, Michaela Čepová pak proti Polce Sofii Zrazhevské. Úvodní duely jsou na programu v úterý, v pátek se pak odehraje finále.

