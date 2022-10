Ještě v červenci zvládla Světové hry, kde skončila na osmnáctém místě a dostala se do finále plate. Poté se už soustředila na léčbu „tenisového“ lokte. Každý sportovec, který jednostranně zatěžuje jednu část těla, se tohoto zranění bojí. Dochází při něm totiž k velkému oslabení celé ruky a k návalům bolesti. „V létě jsem nastoupila na rázové vlny, chodila jsem zároveň také na fyzio a vakuum press. Musím říct, že se to velmi zlepšilo, ale stoprocentní to stále není,“ dodala Serme.