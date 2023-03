Squashistka Kolářová vyhlíží domácí šampionát. Přípravu zahájila v aquaparku

Slavnostní ráz bude mít letošní mistrovství republiky ve squashi. Důvodů je celá řada. Tak třeba: ve hře jsou nejcennější domácí kovy a šampionát se uskuteční (od 9. do 12. března) v atraktivním prostředí Galerie Harfa. Navíc v roce, kdy si jeho vyznavači připomínají třicátou sezonu svého sportu v Česku. „Squash je krásná hra, které se můžete věnovat od dětství do stáří. Moc bych si přála, aby nadšenců jako jsem já přibývalo a po drobném poklesu zájmu se znovu odrazila a zviditelnila,“ líčí favoritka ženského pavouka Olga Kolářová. Pětinásobná šampionka a trojnásobná maminka hraje squash pětadvacet let. „Téměř celou jeho českou historii. To je dost děsivé,“ směje se.

Olga Kolářová v akci. | Foto: Irena Vanišová