Squashistka Babjuková první titul na PSA nevybojovala. Prohrála s Britkou

Fantastické překvapení nedotáhla do konce. Česká squashistka Natálie Babjuková nestačila ve finále Czech Pro Series VI v Ostravě na Britku Lily Taylor, když prohrála 0:3 na sety. I tak to byl pro českou hráčku největší triumf na mezinárodním PSA turnaji. Startovala na divokou kartu a poprvé se PSA turnaje účastnila v Evropě. „Jsem trošku zklamaná, že jsem nevyhrála, chtěla jsem to dotáhnout do konce. Ale celkově jsem spokojená, jedná se o můj největší úspěch v kariéře,“ prohlásila Pražačka Babjuková. Finále mužů opanoval Argentinec Leandro Romiglio, který porazil 3:0 na sety Petera Creeda z Walesu.

Česká squashistka Natálie Babjuková nestačila ve finále Czech Pro Series VI v Ostravě na Britku Lily Taylor, když prohrála 0:3 na sety. | Foto: Irena Vanišová

Britka Taylor potvrdila své kvality, na světovém žebříčku drží v současné době 68. místo. Ve Sportovním centru Fajne pokaždé vyhrála ve třech setech a její utkání netrvaly déle než půl hodiny. Dominantní výkon ukázala divákům v Ostravě také ve finále. Skvěle se pohybovala a přesně zakončovala. „Tempo ve finále bylo rychlejší než v předchozích zápasech. Já už jsem měla určitou únavu v nohách, nebyla jsem tak rychlá a nedokázala na to reagovat. Soupeřka kontrolovala většinu výměn, já byla ta, co běhala kolem,“ dodala Babjuková, která dvakrát vybojovala třetí místo na domácím šampionátu. Česká squashistka v některých výměnách statečně vzdorovala, celkem proti favoritce vybojovala ve třech setech 16 bodů. „Na začátku zápasu jsem byla trochu nervózní, pak jsem se do toho dostala. Pomohla mi také atmosféra a diváci, kteří skandovali mé jméno,“ dodala Babjuková, která přitom není profesionální squashovou hráčkou. Soustředí se primárně na lokální turnaje, trénuje několikrát týdně, jak jí pracovní povinnosti dovolí. Má však bohaté zkušenosti se squashem v zahraniční. Pět let žila v USA, kde se díky studiu dostala také do univerzitního týmu. S Trinity College vyhrála celonárodní mistrovství univerzit. V USA studovala politologii a pomáhala v prezidentské kampani Hillary Clintonové. Skvělí čeští squashisté! Na mezinárodním turnaji na Strahově jich pokračuje osm „Moje hlavní funkce byla mluvit s voliči po domech, ptát se jich, koho budou volit nebo jim volat. Zúčastnila jsem se mnoha akcí buď se samotnou Hillary, nebo s lidmi, kteří jí podporovali. Potkala jsem se také s Madeleine Albrightovou," popsala zkušenosti Babjuková. „Zkušenosti z USA mi rozhodně moc pomohly. Squashová úroveň na amerických univerzitách je hodně vysoká, je tam skvělá atmosféra a profesionalita.“ A jestli se bude soustředit na squash po skvělém úspěchu na PSA v Ostravě ještě více? „Blesklo mi to hlavou, ale asi nebudu objíždět zahraniční turnaje. Pokud dostanu v Česku na akci PSA divokou kartu, tak se velmi ráda zúčastním. Že bych dala výpověď v práci a začala se věnovat profesionálně squashi, tak to asi ne,“ dodala Babjuková, která v semifinále porazila nevyzpytatelnou Au Yeong Wai Yhann ze Singapuru 3:0 na sety. Ta si dokázala poradit s Annou Serme, českou jedničkou. Obrovská pocta: český squashový rozhodčí rozhodoval finále slavného turnaje Do finále mezi muži se v Ostravě nedostal žádný český hráč. Přitom o něj usilovala domácí elita včele s Danem Mekbibem a s domácími hráči Jakubem Solnickým a Viktorem Byrtusem. Nejdále se však dostal Martin Švec, který ve čtvrtfinále porazil Maďara Balazse Farkase. V semifinále pak nestačil na Argentince Leandra Romiglia. „Nebyl jsem spokojený, ve čtvrtfinále se mi dařilo hrát disciplinovaně a přesně. Přitom herně i fyzicky jsem se cítil dobře. Turnaj hodnotím pozitivně. Potom, co jsem skoro celý listopad proležel nemocný, jsem se dostal do docela dobré formy a dokázal si, že pořád umím hrát dobrý squash,“ dodal Švec. Czech Pro Series VI v Ostravě uzavřel velmi výživný squashový podzim. Během něho se uspořádal ve Fajne domácí šampionát a poté zahraniční PSA turnaje v Brně a v Praze. Prestižní akce pro profesionální squashisty podpořila Národní sportovní agentura.