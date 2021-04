Jednadvacetiletý squashista se necítil být outsiderem. „Věřil jsem si. Na kurt jsme šel vyhrát, nikoli potrápit favorita. Měl jsem jasně stanovenou taktiku, která fungovala,“ mínil Vorlíček, kterého neznervóznělo ani vedení soupeře 2:0 na sety. „Rozhodla fyzička. Do páté sady jsem šel v pohodě, zatímco Dan už tahal nohy,“ všiml si rodící se specialista na Mekbiba. „Tím rozhodně nejsem. Každý zápas je o momentální formě,“ vysvětlil.

Vorlíčkovo další vystoupení na turnaji už tak slavné nebylo. Angličanu Robertovi Downerovi, 106. hráči světového žebříčku, podlehl za půlhodiny 0:3. „Nevyhovoval mi jeho styl,“ líčil rodák z Teplic. „Zatímco s Danem se hrají delší výměny, předvádí totiž technický squash, Robert je typický útočník. Z každého jeho úderu bylo cítil nebezpečí,“ přiznal. Ona i ta příprava na borce, který trvale žije v Praze, nebyla až tak detailní. „Několikrát jsem ho viděl stát na kurtu, ale sám jsem s ním hrál poprvé,“ popisoval.

Ani mezi utkáními na video a důkladný rozbor Downerovy hry nebyl čas. „Dohrál jsem, protáhl jsem se a dal si oběd. Prohodili jsme pár slov s protihráči, teď se moc nevidíme, a šel jsem na kurt. Měl jsem maximálně tři hodiny,“ uvedl Vorlíček, který se do squashového kolotoče vrací po pauze, kterou vyplnil studiem v USA. „Před rokem jsem se vrátil domů, a stal se profesionálem. Mezitím mi vypadly body z turnajů. Nejsem proto tam, kam bych výkonnostně patřil.“

Body z Prahy se mu budou o to více hodit. „Turnaj hodnotím pozitivně. Byl jsem vůbec rád, že jsem se na něj dostal,“ přiznal mladík, jenž za velikou louži odjížděl jako česká sedmička a nyní figuruje na dvanácté příčce. Mezi elitu by se rád brzy vrátil. „Bohužel se teď všechno těžko plánuje. Snad jedině volno,“ usmál se. „Dám si týden pauzu, budu jen běhat a jezdit na kole. Potřebuji se dostat do jiného rytmu. Pak se začnu připravovat na další PSA turnaj, který se má tady na Strahově uskutečnit zase za měsíc,“ doplnil.

Czech Pro Series II 2021 však zdaleka nekončí. Ve čtvrtek jsou na Strahově na programu semifinále. K vidění bude i jeden domácí squashista. Martin Švec nastoupí od 13.00 proti Rakušanovi Aqeelu Rehmanovi. O hodinu dříve se Vorlíčkův přemožitel střetne s Němcem Yannikem Omlorovem.