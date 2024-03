/FOTOGALERIE/ Squashista Jakub Solnický si připsal třetí titul v domácím mistrovství. Ve skleněném kurtu v Galerii Harfa porazil ve finále Daniela Mekbiba 3:1 na sety a zaznamenal tak vítězný hattrick. Stejným výsledkem skončilo také ženské finále, ve kterém se novou domácí šampionkou stala Karolína Šrámková. V napínavém duelu přehrála Michaelu Čepovou, a to až po šestém využitém mečbolu. V sedmnácti letech se tak stala osmou českou squashistkou, která brala titul z dospělého mistrovství. V neděli se nejmodernější skleněný kurt v pražském nákupním centru otevře pro veřejnost a amatérské hráče.

Mekbib z brněnského týmu Viktorie usiloval o svůj pátý titul. V sobotním finále ale nebyl ve zcela optimální kondici, limitovalo ho zranění levé nohy, které si přivodil na turnaji v Polsku. „Na to, že jsem v minulém týdnu skrečoval zápas a nevěděl, zda vůbec budu mistrovství hrát, tak jsem celkově šťastný,“ prohlásil Mekbib, kterého bolel zadní stehenní sval. Ačkoliv prohrál v prvním setu, podařilo se mu získat ten druhý. „Dan mi to vůbec neulehčil, neuvěřitelně zpřesnil hru a já naopak ztratil délku úderů. Od třetího setu jsem se vrátil k tomu, co fungovalo,“ popsal Solnický.

Hráč z ostravského týmu pak na kurtu dominoval a poslední výměnu zakončil přesným úderem do levého předního rohu. Vysílený Mekbib se pak skácel na zem. „Celý týden jsem dělal výpady hlavně na pravou nohu, takže obě nohy jsou na tom špatně. Zraněný sval byl unavený, nedokázal jsem se udržet v úderech, byl všude pozdě, nezvládal moc pohyb do strany. Za finále jsem moc rád,“ dodal čtyřnásobný domácí šampion Mekbib. Úřadující squashový mistr, který v průběhu turnaje ztratil pouze dva sety, výkon soupeře ocenil.

„Není příjemné porazit zraněného soupeře, nejtěžší je to po psychické stránce. Já jsem se s tím vypořádal, Dan hrál ale skvěle,“ dodal Solnický, který má na svém kontě tři mistrovské tituly. „Moc jsem usiloval o takový úspěch. Ani mi nebude vadit, když v následujících letech budou na mě soupeři pořádat hon.“

Atraktivní bylo rovněž ženské finále, ve kterém se střetly mladé hráčky Šrámková s Čepovou. Ta vstoupila do souboje mnohem lépe, když získala první set. Desetinásobná juniorská mistryně ale v dalších průběhu zpřesnila hru. „Bylo poměrně těžké na ztracený první set zareagovat, začala jsem celkem nervózně. Předváděla jsem nepřesnou hru, čehož soupeřka využila,“ popsala Šrámková, která získala druhý a třetí set. V tom čtvrtém držela celkem šest mečbolů.

„Byl to neskutečně těžký zápas, věděla jsem, že se Míša nevzdá za jakéhokoliv stavu. Jsem moc ráda, že jsem to dokázala vyhrát. Musela jsem si to vybojovat do posledního míčku,“ dodala Šrámková, která se stále po éře celkových prvenství Anny Serme nebo Olgy Kolářové novou domácí šampionkou. Celkově je osmou hráčkou, která získala domácí titul. „Je to jednoznačně můj největší úspěch v kariéře. Užívala jsem si bouřlivou atmosféru, ke skleněnému kurtu se přišlo podívat hodně lidí, oběma nám to moc pomohlo. Teď budu oslavovat kvalitní večeří,“ dodala Šrámková, která se bude připravovat na mistrovství Evropy do 19 let.

Třetí místo získala Anna Serme, která se vracela po mateřské dovolené. Stejné umístění pak vybojoval Viktor Byrtus. V neděli se skleněný squashový kurt otevře pro amatérské hráče. Ti měli jen pár dní na to se zaregistrovat do časového úseku, každá skupinka bude mít dvacet minut času. Zástupci České asociace squashe budou v Galerii Harfa k dispozici pro zapůjčení bílého míčku případně rakety. „Zájem nás překvapil a velmi nás to těší. Kapacita je zcela plná a vyplnila by i následující den,“ dodal Tomáš Fořter, hlavní pořadatel turnaje.

