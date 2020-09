Mezinárodní squashová scéna ožívá v Praze. Od čtvrtka do neděle se ve Squashcentru Strahov uskuteční profesionální PSA turnaj. A to jako celosvětově první od března, kdy byla sezona kvůli pandemii zastavena. Akci pořádá Grégory Gaultier, bývalá světová jednička bude zároveň jejím největším favoritem. Kromě české špičky se na ní ukáže také Němec Raphael Kandra, 29. hráč žebříčku. „Všichni už jsou natěšení a chtějí hrát, bojovat o body. Mým cílem je semifinále,“ prohlásil Daniel Mekbib, nejlepší domácí squashista. Na turnaji se navíc poprvé otestují hygienická nařízení – hráči si například musí vytřít kurt sami a nesmějí si otírat ruce o stěnu.

Česká squashová jednička Daniel Mekbib. | Foto: Deník/Pavel Netolička

Žádný Egypt, Anglie nebo Francie. Světový squash se rozjíždí v České republice, kde je lepší epidemiologická situace a na rozdíl od jiných zemí je možné tady hrát. Expression Networks Nolan and Liam´s tournament 2020 bude také jedním z nejlépe obsazených turnajů v domácí historii – zasáhne do něho několik hráčů z elitní světové stovky. A bylo by jich víc… Jenže světová squashová federace vydala pokyn, aby se turnaje zúčastnili pouze hráči z okolních zemí. „Volali mi ale squashisté ze Španělska a zkoušeli, jestli by to nešlo nějak zařídit, aby také mohli hrát. Bohužel to v některých případech možné není,“ popisoval Daniel Tománek ze Squashcentra Strahov.