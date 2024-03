/FOTOGALERIE/ Napínavý squashový šampionát jde do finále, v sobotu jsou v Galerii Harfa na programu zápasy o třetí místo a finále. A na atraktivním skleněném kurtu se čekají vyrovnané bitvy. Daniel Mekbib bude usilovat o svůj pátý domácí titul, vyzve ho však Jakub Solnický, který má skvělou formu. Velmi zajímavá je situace mezi ženami – po letech kralování Anny Serme nebo Olgy Kolářové bude mít český squash novou královnu. O titul se utká Karolína Šrámková s Michaelou Čepovou. Finálové duely začnou od 18:00, moderní skleněný kurt se pak v neděli otevře veřejnosti. Zápasy budou k vidění na ČT sport Plus.

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Praha | Video: Deník

Hned první páteční semifinále nabídlo překvapení… Favoritka a čtyřnásobná domácí mistryně Anna Serme měla nad Michaelou Čepovou náskok v podobě dvou setů a v tom třetím vedla 5:0. Jenže napínavý souboj se vyrovnal, Čepová hru zpřesnila a soupeřku nakonec přehrála důraznými údery. „Spoléhala jsem se na svoji fyzičku. Mohu běhat, jak dlouho chci a budu v pohodě. Využívala jsem hlavně moji sílu, posílala míče dozadu,“ popsala Čepová, která duel otočila.

Čepová tak potvrdila aktuální formu – v únoru totiž vyhrála Brno Open, mezinárodní PSA turnaj. „Pro mě je to neuvěřitelné, ještě se mi nikdy nepodařilo postoupit do finále domácího šampionátu, takže je to velký úspěch,“ dodala squashová ranařka. Ta vyzve další velký talent – Karolínu Šrámkovou, která vyřadila 3:0 na sety zkušenou Olgu Kolářovou. Dostala se tak do svého druhého finále na domácím šampionátu. „Cítím se úžasně, je to super, že budu bojovat podruhé o titul. Olga mi nedala žádné údery zadarmo, je úžasné, co každým rokem zvládá,“ dodala Šrámková, která v sedmnácti letech má na svém kontě několik juniorských titulů. „S Míšou čekám obrovsky těžký zápas, chci ji rozběhat, aby neměla na kurtu moc času.“

První squashový šampionát v olympijské době! Elita se utká za sklem na Harfě

Mužské semifinále nabídlo duely týmových kolegů. Z brněnské Viktorie se prali o postup do finále Daniel Mekbib a Martin Švec. „Je těžké se překvapit. Jedině, že bychom trénovali na tajno, ale o tom nic nevím,“ smál se Mekbib, který prohrál první set. V těch dalších už ale svého parťáka přehrál. Byl spokojený, i když ho trápil zdravotní handicap. „Neměl jsem takové očekávání, protože jsem se zranil na turnaji v Polsku. Na levou nohu nedělám tolik výpadů jako běžně, v zápase jsem tak používal víc pravou. Ale necítil jsem takovou bolest ani na levou, uvidíme po protažení.“

Solnický chce pomstu

Daniel MekbibZdroj: Irena VanišováMekbib by rád v sobotu získal svůj pátý titul. „Bylo by skvělé to zaokrouhlit, hlavně chci zůstat zdravý. Udělám pro vítězství maximum,“ hlásil český reprezentant, který se utká s Jakubem Solnickým. Ten rovněž vyzval svého kolegu z ostravského týmu Fajne. Zápas zdobily dlouhé výměny a také akrobatické skoky po míčku. „První set trval 20 minut, jsem rád, že jsem ho získal. Ve druhém setu mě Viki překvapil, dával hodně moc volejů. Nevěděl jsem, co s tím mám dělat. Ve třetím a čtvrtém setu jsme našli taktiku s trenérem,“ tvrdil Solnický, který se na finále s Mekbibem těší. „V minulosti jsem s ním v jednom finále prohrál, takže se chci pomstít.“

Solnický zároveň ví o zranění Mekbiba a jeho handicapu při pohybu. „Já si myslím, že mu to naopak může pomoct. Hraje uvolněně, nic se od něj nečeká. Všichni vědí, že je pohybově omezený. Tlak bude spíše na mě. Já jsem na to připravený. Vím, co budu dělat.“ Solnický bude usilovat o svůj třetí titul. Finálová část domácího mistrovství ve squashi začne od 18:00. V neděli pak bude celý den otevřený skleněný kurt pro veřejnost a nadšence tohoto dynamického raketového kurtu.

Jakub SolnickýZdroj: Irena Vanišová