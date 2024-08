„Pokud se nastaví kvalifikační podmínky, jaké jsou například v badmintonu nebo ve stolním tenise, tak naši squashisté mají rozhodně šanci se na olympiádu dostat,“ prohlásil Tomáš Cvikl, předseda České asociace squashe. Velkou nadějí je například Karolína Šrámková, která se už v 17 letech prosazuje mezi ženami. V mužích pak 23letý Viktor Byrtus, ale i další čeští reprezentanti.

Patrně desítky let usiluje squash o status olympijského sportu. V rámci kampaně mu v minulosti pomáhal například Roger Federer. Atraktivní sport plný dynamických výměn dostane šanci až v USA. Ambice se tam probojovat má řada českých squashistů. Kolem první světové stovky má Česko čtyři hráče – Jakub Solnický (106. místo), Daniel Mekbib (104.), Viktor Byrtus (91.) a Martin Švec (82.). A mezi ženami Annu Serme, která drží 77. místo.

Česko patří k předním zemím v rámci evropského squashe. Pokud by se v rámci kvalifikace zavedl regulovaný žebříček a Češi by udrželi své pozice nebo je vylepšili, tak by mohli mít velmi zajímavé vyhlídky.

„Zatím nevíme, jaký bude postupový klíč. Určitě je to ale má největší meta – všechno dělám pro to, abych se dostala na olympijské hry a mohla reprezentovat Česko,“ prohlásila Šrámková, která v letošním roce jako juniorka vyhrála domácí mistrovství dospělých. „Zaslechla jsem, že se přemýšlí o redukovaném žebříčku, což by pro nás mohlo být výhodné.“

Squash dlouhé léta ovládá Egypt. Například mezi ženami je 20 hráček z této země v první padesátce. Mezi muži je pak 10 Egypťanů v první dvacítce. To otvírá prostor pro hráče z jiných zemí, protože na olympijské hry dostane možnost postoupit nižší počet hráčů z jednotlivé země. „Zároveň počítáme s tím, že konkurence významně vyroste. Třeba v USA začal být v posledních letech squash hodně populární, dále pak také například v Jižní Americe,“ doplnil Tomáš Cvikl ze squashové asociace.

close info Zdroj: Irena Vanišová zoom_in Viktor Byrtus.Letošní Hry bedlivě sledoval také Viktor Byrtus, juniorský mistr Evropy. „Češi předváděli hodně dobré výkony v Paříži, koukal jsem na jejich profily na sociálních sítích. Zaměřil jsem se na pohledy ze zákulisí, přišla mi celá organizace hodně profesionální. Chtěl bych to zažít,“ netajil Byrtus. Rovněž řadí olympijské hry mezi své prioritní cíle. „Cítím, že ta šance je velká. Měl bych být v ideálním věku, abych mohl být fyzicky nejlépe připravený. Snad se do té doby budu moct posunout do nejlepší padesátky nebo čtyřicítky, což by mi mohlo teoreticky stačit se na OH dostat.“