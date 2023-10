Squash míří na olympiádu. Pozadu nechce zůstat ani maminka Serme

To, po čem snily celé generace, se stalo skutečností. Po letech přehlížení se squash připojil k rodině olympijských sportů. „Už jsem tomu nevěřila, všichni v naší komunitě jsme hlasování vytěsnili a nemysleli na ně,“ přiznává česká jednička a někdejší členka světové top 40 Anna Serme. Verdikt, jenž přidal sport, který se hraje od začátku 19. století, do programu her v Los Angeles 2028, dodal všem motivaci. „To stoprocentně. Zatím není jasné, jaký formát bude zvolen a kolik hráčů se kvalifikuje. Bude to boj na krev,“ přiznává hráčka, jíž bude v době her 37 let. „Je to tak na hraně, ale dá se to stihnout,“ usměje se hráčka, která se po mateřské pauze vrací zpět na kurty. Už v tomto týdnu začne hrát na Czech Open v Brně.

Anna Serme. | Foto: Irena Vanišová