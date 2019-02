Hradištko – V sobotu 2. února se konečně dočkali příznivci domácích jezdeckých akcí prvních oficiálních závodů roku 2019. Hradištko u Sadské hostilo úvodní kolo Zimního jezdeckého poháru.

Zimní jezdecký pohár spřežení v Hradištku - druhý Jiří Nesvačil senior. | Foto: Josef Malinovský

První body do seriálového žebříčku přijeli do Hradištka sbírat jezdci spřežení, pro něž byly připravené tři bodované kategorie. Úvodní jízda v kategorii jednospřeží nejlépe vyšla Michaele Lesákové. A přestože napodruhé to bylo až třetí místo, v součtu si udržela vedení a mohla se tak radovat z vítězství.

První letošní triumf ve dvojspřeží si s těsným odstupem pouhých sedmnácti desetin trestného bodu připsal Petr Myslík. Dopomohly mu k tomu vyrovnané a bezchybné výkony.

Pětice účastníků se sešla na startu takzvané královské kategorie neboli čtyřspřeží. Výsledkovou listinu uzavřel Milan Domes, jenž v Hradištku okusil všechny tři pohárové soutěže. Po jednom shození v každé jízdě zaznamenal Jaroslav Jandl, který obsadil čtvrté místo konečného pořadí.

Zimní jezdecký pohár spřežení v Hradištku - Petr Vlašic. Autor: Josef Malinovský

Velký favorit halových soutěží Petr Vlašic nastoupil po soutěži dvojspřeží také se čtyřkou, v níž opět zapřahal nováčky. Podal s nimi solidní výkony, jež mu nakonec vynesly pomyslný bronz. Pro druhý nejvyšší počet bodů si v prvním kole zimního poháru dojel Jiří Nesvačil starší. Začal druhou příčkou, posléze kvůli jedné chybě lehce ztratil, ale pozici se mu nakonec podařilo udržet.

Vítězem soutěže čtyřspřeží se díky suverénním jízdám stal Josef Hrouda. Zaznamenal dvě první místa a ostatním soupeřům ujel o více než čtrnáct trestných bodů.

Josef MALINOVSKÝ