Dvojnásobná olympijská vítězka Špotáková, která nedávno oslavila 40. narozeniny, ovládla monacký mítink už popáté. V soutěži měla jen dva platné pokusy, v úvodní sérii hodila 60,68 metru. Dva hody vynechala. Její soupeřky Maria Andrejczyková a Němka Christin Hussongová, které měly po pěti pokusech na kontě lepší výkony, za světovou rekordmankou v rozhodující sérii zaostaly o více než pět metrů.

"Po čtvrté sérii jsem viděla, že jsem v první trojce, tak jsem pátý pokus vynechala a šetřila energii na finále. A vyplatilo se. Měla jsem štěstí a mám z toho velkou radost," uvedla Špotáková. Pochvalovala si, že před olympijskými hrami v Tokiu jí přichází forma. "Každým dnem je to lepší. Na začátku sezony mi to nešlo, ale začala jsem si věřit a přichází to v pravý čas. Dám si krátké soustředění doma a pak vyrazím do Tokia. Pak už budu jen odpočívat, protože jsem starší a potřebuju odpočívat víc než mladší holky."

Další česká oštěpařka Nikola Ogrodníková nepotvrdila roli české jedničky poslední doby a skončila výkonem 56,87 metru na šestém místě.

Své dosavadní letošní maximum Špotáková vylepšila o téměř dva metry a ve světových tabulkách se posunula na 15. místo. Mítink Diamantové ligy vyhrála po čtyřech letech - naposledy se radovala z vítězství v srpnu 2017 v Curychu, kde si zároveň zajistila páté celkové prvenství prvenství v prestižním seriálu. Následně měla druhou mateřskou pauzu. Po ní se dnes dočkala prvního vítězství v Diamantové lize a celkově jednadvacátého.