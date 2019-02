„Je skvělé, že zde trénují nejlepší čeští tenisté a tenistky, když zrovna neabsolvují turnaje nebo nerelaxují. Pro děti je úžasné vidět vedle sebe na kurtu Petru Kvitovou nebo Tomáše Berdycha,“ pochvaluje si tenisový expert.

Letošní rok začal skvěle, když se Petra Kvitová dostala do finále Australian Open. Co podle vás čeká český tenis?

O český tenis nemám strach. Začátek roku byl výborný. Tomáš Berdych se vrátil ve skvělé formě. Věřím, že by se do dvacítky mohl zase vrátit. Nebude nasazovaný, tak se musí probíjet. Máme spousty dobrých hráčů, kteří potřebují získat zkušenosti, Jirka Lehečka, Tomáš Macháč, Patrik Rikl, Michael Vrbenský a další.

Pak ale české tenistky vypadly z Fed Cupu…

Nepovedlo se, ale Petr Pála to řekl přesně. Že doposud jsme těsné zápasy vždy vyhrávali, teď se prostě jeden prohrál. Baráž zvládneme a zase to pojede dál. V ženském tenise jsme fenoménem. Koukněte se v ženském tenise pozorně na Top 10 ve dvouhře a ve čtyřhře.

Profesionální hráči se jen málokdy během sezony dostanou domů. Chodí si na Spartu třeba zatrénovat?

Zhruba deset měsíců v roce jezdí po turnajích. Záleží na jednotlivých hráčích. Samozřejmě, že každý má jiný plán turnajů a také jiné výsledky. Jakmile hráči prohrají na turnaji a nejsou někde na delší šňůře turnajů, tak se automaticky vrací na Spartu trénovat. Mají tady perfektní zázemí a ideální podmínky pro trénink. Odpočinou si, zatrénují, naberou zase sílu a hurá na další turnaje. A tak je to stejné celý rok.

Hlásí se profíci ke klubovým barvám?

Tenis je individuální sport a všichni hráči, kteří hrají ATP nebo WTA především reprezentují Českou republiku. Ale samozřejmě ti, kdo trochu rozumějí tenisu, vědí, kde ti nejlepší trénují. A když se někdo z nich zmíní o Spartě, je to jenom ukázka toho, že si váží těch podmínek, které u nás mají.

Pro vás musí být čest, že takoví hráči vyhledávají váš klub, že?

U nás máme Národní tenisové centrum, to znamená, že se staráme o ty nejlepší hráče. Plus u nás trénuje skoro celý fedcupový a daviscupový tým. Je to pro nás obrovský kredit. Když si vezmete, že si dáte na Spartě oběd a vedle vás sedí Kája Plíšková, Petra Kvitová nebo Tomáš Berdych.

Ocenit to musí i mládež, která na Spartě trénuje a hvězdy tam potkává.

Pro děti je až neuvěřitelné, že jsou k takovým hráčům tak blízko. Mohou se na ně jít dívat jak trénují, jak se rozcvičují, potkávají je v šatně, v posilovně a na kondici. Pro sparťanské hráče je to obrovská přidaná hodnota, kterou si mnozí vůbec ani neuvědomují. Mít v klubu dvě hráčky z první desítky WTA, to moc klubů na světě nemá.