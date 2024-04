Přesně za měsíc odstartuje v Šanghaji hlavní olympijská kvalifikace pro sportovní lezce. O dvanáctku míst mezi muži i ženami se popere i čtveřice českých závodníků v čele se slavným Adamem Ondrou. „Oproti předcházejícím závodům, kde byly jen tři vstupenky a pak jen jedna, je to pro mě uklidňující v tom, že je daleko víc vstupenek,“ říká před nadcházejícími závody jednatřicetiletý lezec z Brna.

Adam Ondra na tiskové konferenci před olympijskou kvalifikací | Video: Iva Roháčková

„Není to navíc jen jeden závod, ale dva a jejich výsledky se sčítají,“ upozorňuje Ondra i na kvalifikaci v Budapešti, která je na programu v červnu. „Dobrý základ bude dostat se v obou závodech do finále a pak by to do dvanáctky mělo vyjít. Každý závod je dost náročný, protože trvá relativně dlouho. Člověk musí mít natrénováno, aby měl dobrou formu první den i čtvrtý den, který je vlastně nejdůležitější,“ dodává Ondra.

Podobně to před olympijskou kvalifikací vidí i Eliška Adamovská, která se bude chtít poprat o svoji šanci pod pěti kruhy. „Cítím se dobře, poslední dobou lezecky čím dál tím lépe. Šance na kvalifikaci tam jsou. Zároveň vím, že je těžké se nominovat. Je to ale cílem a snem, snažím se pro to udělat co nejvíc. Vynakládám fakt hodně do boulderu, který je moje nejslabší disciplína. Snad to přinese ovoce,“ říká dvaadvacetiletá lezkyně.

Ona a Ondra ale nebudou jedinými českými nadějemi ve hře o Paříž. O svoji šanci bude chtít zabojovat ještě Martin Stráník a Michaela Smetanová.

„Máme v kvalifikaci čtyři lezce, což je bezvadné. Navíc je to genderově vyvážené. Docela rozumnou šanci mají všichni čtyři. Všichni pracují, mají dobrou formu. Záleží, jak budou postavené cesty, jak to komu sedne. Je to i otázka štěstí. Základ by byl, aby se povedlo, že se kvalifikují dva sportovci. Možná se povede i něco lepší,“ hlásí předseda Českého horolezeckého svazu Jan Bloudek.

A jak je česká lezecká jednička Adam Ondra připravená na boj o olympijské hry? „Příprava probíhá dobře, nejdůležitější je, že není žádné zranění a můžu do toho šlapat naplno. Zaměřuju se na obě disciplíny, ale už v minulých dvou závodech se ukázalo, že důležitější je pro mě lezení na obtížnost. Tam se dá dobře prodat, co mám natrénováno,“ popisuje Ondra, kterého čeká závod v boulderu a právě v lezení na obtížnost. Oproti minulosti odpadlo lezení na rychlost.

„Z psychického hlediska je to velká úleva. Dřív jsem trénoval vždycky tři dny a každý první den jsem strávil tréninkem na rychlost. Ať jsem se snažil sebevíc, tak mě tolik nebavilo. Vzdávám tímto velký hold rychlostním specialistům. Dělám to, co mě baví, to je lezení na obtížnost a bouldering. To je skvělé,“ pochvaluje si Ondra, pro nějž je olympiáda jasným vrcholem sezony.

„Jasná priorita je olympijská kvalifikace a pak olympiáda. Nějaké světové poháry asi objedu, ale ještě nejsem rozhodnutý jaké. V podobné situaci nejsem jen já, ale i další soupeři. Až do olympiády je sezona zvláštní, protože priorita je jinde,“ přiznává úspěšný český lezec.

Přesto má v sezoně on i další čeští reprezentanti ještě další závod, který pro ně bude mít speciální kouzlo. „Na světový pohár v Praze se moc těším. Loňské druhé místo beru jako největší úspěch sezony a asi na ten okamžik nikdy nezapomenu. Těším se, že to bude podobně nezapomenutelný zážitek i letos,“ říká Ondra.

„Momentálně ale všechny přípravy směřují na kvalifikaci a pak na olympiádu,“ dodává závěrem.

První část kvalifikace v Šanghaji se uskuteční od 16. do 19. května, druhá část v Budapešti pak od 20. do 23. června. Pražský světový pohár v boulderu je na programu od 20. do 22. září.