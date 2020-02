„Nebylo to vtipné a jde o věc, o níž by se nemělo žertovat. Mé myšlenky a modlitby míří ke všem lidem v Číně,“ uvedl fotbalista kajícně. Nevýznamná epizodka? Jistě. Názorně ale dokresluje, jak strach z epidemie koronaviru, jemuž v Číně podlehlo přes tisíc lidí, čím dál silněji ovlivňuje i svět sportu.

Fotbalista anglického Tottenhamu Dele Alli:

Změny v kalendáři

Není divu. Říše středu se v posledních letech stává stále častěji pořadatelem velkých mezinárodních akcí, její reprezentanti naopak ve velkém cestují do zahraničí. To všechno se teď pod tlakem zdravotní krize hroutí. Někdy ze dne na den: sportovních událostí, které jsou rušeny nebo mění termín či místo konání, valem přibývá.

„Nechci to zlehčovat, umírají na to lidi a je to závažné, ale v porovnání s jinými nemocemi jde o hodně malé číslo. Ovšem chápu, že organizátoři nechtějí nic riskovat, je to velká akce a nedej bože, kdyby se tam někdo z výpravy nakazil,“ řekl koulař Tomáš Staněk, který měl v březnu v Nankingu obhajovat bronz na halovém mistrovství světa.

Nebude. Atletická federace šampionát zrušila, přesněji řečeno odsunula na příští rok. Jde jen o jednu z mnoha akcí, které koronavirus negativně ovlivnil. Dalšími jsou třeba olympijská kvalifikace basketbalistek, fotbalové zápasy, tenisové a golfové turnaje, motoristické závody… (stručný přehled v infografice). Nepojede se ani Velká cena Číny formule 1, která se měla uskutečnit 19. dubna.

„Je to tragická a složitá situace. Zatím čekáme na definitivní vyjádření čínského promotora, během jednoho či dvou týdnů by mělo být jasno,“ uvedl již dříve Ross Brawn, sportovní a technický ředitel F1.

Otazníky nad Tokiem

Nejhůře postiženi jsou sportovci ze samotné Číny. Řada zemí je nyní odmítá vpustit, jinde putují do karantény. Když čínské fotbalistky nedávno dorazily do Austrálie, nesměly dva týdny vytáhnout paty z hotelu. Podobně jsou na tom v různých zemích ragbisté, badmintonisté, atleti…

Nebezpečný koronavirus v Číně:

Problém je v tom, že právě v těchto týdnech a měsících se po světě konají desítky kvalifikací o účast na letošní olympiádě v Tokiu. Pro sportovce jde o vyvrcholení čtyřletého snažení. Koronavirus ovšem dělá Číně čáru přes rozpočet a přinejmenším výrazně komplikuje přípravu na největší sportovní akci planety.

Obavy ostatně neminuly ani samotnou olympiádu, jež se letos rovněž koná ve východní Asii.

„Máme vážné starosti, aby virus nenarušil program her,“ řekl minulý týden Toširó Mutó, šéf organizačního výboru OH. Jeho slova vyvolala takový ohlas, že je hned další den zmírňoval. „Olympiáda i paralympiáda se budou konat podle plánu,“ zdůraznil.

Podle pořadatelů her se strach šíří rychleji než virus. Podaří se ho zastavit?