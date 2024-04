Dění v českém sportovním prostředí v uplynulých dnech rozvířila možná termínová kolize. V pražské O2 areně se možná bude v sobotu hrát sedmý semifinálový zápas hokejového play-off mezi pražskou Spartou a Třincem a hned druhý den by stejná hala měla hostit Superfinále florbalu. Případný sedmý duel hokeje by proto musel startovat už nezvykle ve 13 hodin. „I kdybychom se dostali do desátého prodloužení, tak pořád myslím, že stihneme v deset otevřít,“ říká předseda organizačního výboru florbalového Superfinále Roman Urbář.

Superfinále play off florbalové superligy mužů Tatran Střešovice - 1. SC Vítkovice, 16. dubna 2023, Praha. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Podle jeho slov udělal florbal vůči hokeji vstřícný krok, že povolil start zápasu krátce po obědě. Právě vyvrcholení nejvyšších českých soutěží v tomto halovém sportu totiž mělo O2 arenu zamluvenou dlouho dopředu.

„Věc se má tak, že halu a termín známe rok nebo i víc dopředu. V té době jednáme o nastavení termínu, ale bohužel teď vznikla kolize s harmonogramem hokejového play-off. Jednali jsme s APK (Asociací profesionálních klubů), Spartou i O2 arenou o různých možnostech, jak se porovnat, aby fanoušci sportu nebyli ochuzeni a my měli jistotu, že stihneme otevřít včas. Jsme vstřícní, vždycky si chceme pomoct,“ říká za tým organizátorů Urbář, podle jehož slov ve hře i ve čtvrtek zůstává řada scénářů.

„Variant je teď asi šest. Minimálně. Potřebujeme minimálně osm až deset hodin, abychom všechno vyladili. Pro nás je klíčové předělání plochy. Když standardně přebíráme halu, tak se sundanými mantinely a zakrytým ledem. Jde o koordinaci nás a O2 areny. Víme, že nejdelší hokejové utkání trvalo asi sedm a půl hodiny, věřím, že i tak bychom to měli zvládnout,“ prohlašuje Urbář s tím, že případné zpoždění by mohlo ohrozit hlavně zkoušky doprovodného programu.

O tom, zda k diskutované komplikaci vůbec dojde, se rozhodne ve čtvrtek odpoledne. Právě od 17 hodin totiž hokejisté Sparty vyjedou do zápasu na ledě Třince, kde se pokusí už potřetí sérii ukončit a postoupit do finále. Oceláři se naopak budou snažit ještě jednou vrátit v sobotu do Prahy.

Po domluvě všech zainteresovaných se dospělo k možnému startu právě ve 13 hodin. „Musím ocenit, že to bylo velice konstruktivní. Pokud by se rozhodlo, že se sedmý zápas bude hrát, tak se zítra hned sejdeme a vyřešíme harmonogram na minuty. Ze všech stran byla snaha to vyřešit tak, aby oba tyhle velké eventy byly vedle sebe. Bude důležité to prakticky zvládnout,“ říká předseda organizačního výboru florbalového Superfinále.

Pro pražskou O2 arenu znamenají obě události obrovské akce. Na zatím poslední zápas hokejového play-off do největší haly v Česku přišlo 14 208 diváků, florbal se pak bude snažit pokořit svůj loňský divácký rekord, který činí 12 538 fanoušků v aréně.

Ať už série mezi Třincem a Spartou dopadne jakkoliv, je jasné, že letošní problém vzbudil otázky, které se do budoucna budou muset řešit. „Už jsme tomu párkrát v historii čelili, že se to mohlo stát. Vždycky se ve velkých arénách dostanete do kolize s hokejem. Jestli se postaví ještě hala v Brně, možností může být do budoucna víc. Vstřícnost cítím i ze strany hokeje bavit se o tom, jak to nastavit, abychom my i hokej měli varianty, jak se nedostávat do přímé kolize. Dohodli jsme se, že se k tomu po sezoně znovu vrátíme,“ dodává závěrem Urbář.

Florbalové Superfinále je na programu v O2 areně v neděli prakticky po celý den. Dopoledne se odehrají finále Subterra Cupu pro středoškolské studenty a studentky, ve 14 hodin pak odstartuje finále ženské extraligy a v 17:30 vyvrcholí florbalový den velkou bitvou o trofej pro vítěze mužské superligy.