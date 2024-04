V polovině června se projede po českých silnicích spolu s dalšími účastníky závodu L’Etape Czech Republic, už v pondělí si ale bývalý slavný španělský cyklista Alberto Contador část trati vyzkoušel. „Bylo to poměrně těžké, protože tam nebyl ani kousek rovinky. Ale užil jsem si to, krajina je nádherná a myslím, že se bude líbit všem, kdo závod pojedou,“ lákal ambasador letošního ročníku.

Momentky Alberta Contadora z jeho bohaté kariéry | Foto: se svolením Markéty Navrátilové/letapeczech.cz

Přestože se stal Contador jednou z tváří českého závodu, do Česka a jeho hlavního města zavítal vůbec poprvé. „Nikdy jsem tu nebyl. Moc se mi tu líbí, tahle návštěva je ale jen na dva dny. Až přijedu na L’Etape, tak chci přijet o něco dříve, abych si prohlédl město a užil si místní kulturu,“ prozradil jednačtyřicetiletý jezdec.

Přestože s profesionálním závoděním skončil už před sedmi lety, při zkušebním průjezdu částí tratě zvolil solidní tempo. „Sice jsme jeli v hezkém tempu, ale užili jsme si to. Je to sedmý rok od konce mojí kariéry, ale moje mentalita se nezměnila. Jakmile jsem na kole, chci jet rychle,“ usmíval se sympatický Španěl.

„Na L’Etape si to chci ale hlavně užít s fanoušky a popovídat si s nimi. Ne vyhrát,“ doplnil.

Svůj poslední profesionální závod zajel Contador už v roce 2017 a skončil na vrcholu. Nelituje, že si závodnická léta ještě neprodloužil? „Jsem velice spokojený, měl jsem štěstí, že jsem si pro konec kariéry vybral závod Kolem Španělska a že jsem mohl kariéru zakončit vítězstvím. Můj konec kariéry byl pro mě splněný sen, o němž jsem ani nevěděl, že ho mám. Baví mě pořád jezdit na kole, za to vděčím i tomu, že jsem skončil v dobrém,“ ohlédl se španělský jezdec.

Dodnes tedy rád sedá na kolo a vyráží na vyjížďky. „Snažím se jezdit co nejvíc, kdykoliv mám volný čas. Je to pro mě jako návštěva psychologa. Cítím se lépe fyzicky a pomáhá mi to vyčistit hlavu. Díky tomu mám i víc energie na všechny svoje projekty a na to, abych trávil čas se svojí rodinou. Snažím se vyjet na kole tak třikrát týdně,“ prozradil Contador.

Projektů má přitom opravdu hodně. Věnuje se vlastní firmě na výrobu kol, řídí vlastní cyklistický tým, pracuje pro Eurosport jako komentátor, jezdí na konference a dává nejrůznější projevy a přednášky. „Pořád se v mém životě něco děje. Teď cestuju ještě víc než dřív, ale jsou to kratší cesty,“ řekl s úsměvem vítěz Tour de France z let 2007 a 2009.

Ve volném čase si pak Contador rád vyrazí na fotbalový Real Madrid, kterému fandí. „Nový stadion už jsem navštívil, byl jsem na zápase Realu proti Manchesteru City. Stadion je krásný a skvělý nejen pro Real, ale pro celé město. Budou se tam konat úžasné události. Mám radost z výhry nad Barcelonou i nad City. Uvidíme, jak to dopadne s Bayernem,“ prozradil na své návštěvě Česka úspěšný závodník.

Do Prahy a jejího okolí se znovu vrátí v červnu. Kopcovitá atraktivního závodu L’Etape je na programu 15., horská etapa se pak pojede v Prachaticích a jejich okolí o dva měsíce později, přesněji 17. srpna.