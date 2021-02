Před rokem v tzv. Q-school PDC uspěl Karel Sedláček, tentokrát se zadařilo jeho mladičkému kolegovi. Teenager z Třince potvrdil, že jeho raketová kariéra ve světě sisalových terčů a ostrých hrotů není pomíjivá záležitost jedné dvou sezon.

„Je to můj jasný cíl,“ hlásil Gawlas předem. Šipkám se věnuje teprve krátce, přesto už dosáhl nepřehlédnutelných úspěchů. Stal se vicemistrem světa do osmnáctii do třiadvaceti let a zahrál si díky tomu i na Grand Slamu, jednom z majorů PDC.

Teprve zisk hráčské karty na profesionální Tour mu však dává pevný základ pro další vzestup. Letos přitom bylo kvalifikační síto ještě hustší než obvykle. O pouhých 29 karet zápolilo kolem 640 šipkařů z celého světa a většina z nich musela projít dvěma fázemi.

Položil duši

Evropská část Q-school se konala v německém Niedernhausenu od 8. do 17. února. První fází prošel Gawlas hladce hned na první pokus a mohl si následně několik dní odpočinout a ladit formu.

V dějišti kvalifikačního klání se musela dodržovat přísná hygienická opatření, hráči vlastně směli jen do hotelu a do haly. Klasická bublina. „Hodně času jsem trávil na pokoji a sám házel, věnoval jsem ale i škole,“ líčil Gawlas, jehož čeká kromě sportovních výzev i maturita.

Druhá fáze kvalifikace byla rozprostřena do čtyř turnajů během čtyř dnů, přičemž kartu PDC automaticky získali pouze vítězové. Dalších osm hráčů ale mohlo uspět díky postavení v žebříčku, sestavovaném na základě jejich výsledků ve zmíněných čtyřech kláních.

Gawlas si nechal nejlepší výkony až na včerejšek, tedy na úplně závěrečný den. Díky pěti vítězstvím (6:1 s Němcem Stevenem Nosterem, 6:1 s Belgičanem Jeffreym van Egdomem, 6:3 s Nizozemci Stevem Wollenerem a Owenem Roelofsem a nakonec v klíčovém mači 6:2 s Rakušanem Rowby-Johnem Rodriguezem) postoupil až do semifinále.

V tu chvíli už bylo (i vzhledem k výsledkům soupeřů) jasné, že kartu získá. Na tom nic nezměnila ani následná porážka 2:6 od Borise Kolcova z Ruska.

„Před tím zápasem s Rodriguezem jsem byl v pořadí devátý a věděl jsem, že půjde o důležitý duel. Musím říct, že jsem položil duši, vydal jsem ze sebe maximum,“ svěřil se Gawlas.

Radost ke snídani

Nyní tak z něj je šipkařský profesionál na plný úvazek a čeká ho první kompletní sezona na okruhu PDC. Vedle Sedláčka bude druhým českým reprezentantem mezi světovou elitou. „Je to neskutečné. Zítra ráno, až se vzbudím a budu nad tím při snídani přemýšlet, tak mi to možná pořádně dojde,“ dodal s úsměvem.

Ostatním hráčům z tuzemska, kteří se letos ucházeli o úspěch v kvalifikaci (celkem jich do Německa odjela šestice), se bohužel tolik nedařilo.