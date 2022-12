Prapor českého volejbalu na Prague Volleyball Games spolehlivě drží týmy pražských Lvů. Před rokem vybojovaly čtyři medailová umístění včetně dvou titulů chlapeckých družstev. Vysoké cíle mohou mít i letos, i když je zahraniční konkurence tvrdší než obvykle. „Ambice, ty se nahlas neříkají, ale uznávám, že je to velmi emotivní pocit hrát finále PVG, slyšet státní hymnu a jména všech zúčastněných. Zažila jsem si to v roli trenéra i rodiče a moc ráda na to vzpomínám,“ svěřila se trenérka mládeže VK Lvi Praha Eva Drešerová. „PVG je pohodový turnaj, kde se společně setkávají všechny věkové kategorie Lvů i Lvic a vzájemně si fandí, motivují se a podporují. Vznikají zde vazby mezi hráči napříč všemi kluby, a to je přidaná hodnota tohoto turnaje.“