Především je jich málo, dávají se proto dohromady ze sedmičkových týmů. Pod názvem Vydra hledejte zástupkyně Vyškova a Dragonu Brno. Za Spatru nastupují hráčky Sparty, Tatry Smíchov a také Slavie a Prague's Cats, které se do názvu už nějak nevtěsnaly. Petroučany, to je směs Petrovic, Přelouče, Říčan a k poslednímu utkání do hlavního města dorazila i jedna ragbistka Havířova!

Přesto se hraje, a to již třetí ročník ligy, v jehož prvním jarním kole na sebe narazily Petroučany a Spatra.

Spatra – Petroučany 41:5 (24:0)Body: Šimánková 16, Hladilová 10, Samková 10, Exnerová 5 – Müllerová 5.

„Do zápasu jsme šli s tím, že bez problémů zvítězíme, jelikož jsme dali dohromady vážně silnou sestavu," přiznal po porážce 5:41 kouč Petroučan Richard Krützner, poté dodal:

„Byly jsme lepší v mlýnech, autech… Podstatně týmovější, sehranější výkon ovšem předvedla Spatra, která velice dobře bránila a zhruba tři její hráčky v pohodě pronikaly naší špatnou obranou."

Sehranější? Jak se dá sestavit fungující tým ze tří oddílů? „Musíte se hodně snažit," usmál se kouč vítězek Zdeněk Albrecht.

„Moc nám pomohla dohoda se slávistkami i tatrovačkami, díky ní chodíme trénovat společně. Můžeme se tak zaměřit na hru v racích, která není v sedmičkách obvyklá. Strach z kontaktu musely holky překonat. Ty, co se bály, zůstaly pouze u sedmiček," řekl kormidelník vedoucího celku soutěže, jenž našel pro své svěřenkyně výhradně slova chvály:

„Projev hry byl dobrý, rytmický, kontrola balonu velmi solidní. Petroučany v úvodu druhé půle vystrkovaly růžky, holky to ale ustály," ocenil.

Spatra nabrala světovosti, hrála za ni spojka Lille

Nečekaný trumf vytáhla Spatra z rukávu pro zápas s Petroučany. Na mlýnové spojce nastoupila osmnáctiletá Francouzka Maia Pavlenko. „Maminka pracuje v Praze ve francouzské škole, devět let jsem tu s ní žila. Ragby jsem hrála nejdříve právě ve škole, poté jsem hledala, kde trénovat a využila vstřícnost Sparty. Teď jsem tu na prázdninách, přišla jsem proto ráda pomoci," usmívala se členka kadetského týmu Lille.

Maio, můžete porovnat ženské ragby v Česku a ve Francii?

Ve Francii se hrají hlavně patnáctky, sedmičky jsou tam nové. V Česku je to naopak.

Vidíte rozdíly v podmínkách?

V Lille hraji za kadetky a béčko. Áčko a béčko tam nelze, co se týče výkonnosti ani podmínek, srovnávat. Pokud vezmu kadetky Lille a ženy Sparty, mluví všechno pro Spartu. Holky chodí například do posilovny, to my pouze hrajeme.

Češi mají jinou mentalitu. Vyhovovala vám?

Nemáme stejnou kulturu, proto jsem se ze začátku s prostředím těžko sžívala. Čím lépe jsem ale mluvila, tím více se mi Češi začínali zamlouvat. Hlavně jejich humor, který je vážně specifický.

Nechtěla byste se do Česka natrvalo přestěhovat?

Ještě nevím, studuji žurnalistiku, chystám se cestovat. Třeba budu jednou pracovat tady. Zatím sem jezdím jen na prázdniny za maminkou.

Čechová na nic nečekala, věděla, že se neztratí

Tomu se říká premiéra! Ve druhé řadě Petroučan nastoupila ke svému prvnímu utkání v životě pětatřicetiletá dvojnásobná maminka Alexandra Čechová a hned sklidila obdiv trenéra Richarda Krütznera: „Alex přesvědčila, že patří do základní sestavy. Pochválím ji za přehled na hřišti, obranu, postavení při mlýnech a autech. Klobouk dolů!"

Alexandro, souhlasíte s koučem?

Jsem překvapená až dojatá. Takovou chválu jsem nečekala. Pěkné. Děkuji.

Jaká byla vaše cesta k ragby?

Dva roky jsem jezdila okolo billboardu, který láká hráčky do Petrovic. Pořád jsem si říkala, že by bylo pěkné zkusit hrát. V září jsem otočila auto a dorazila. Ragby mě nadchlo, baví mě, že jde o kontaktní sport, směs síly a rychlosti.

Půl roku na to přišel ostrý start. Jak jste se cítila na hřišti?

Naštěstí holky mluví, pokud by to nedělaly, vážně nevím. Při mlýnech a autech jsem se neměla kam ztratit.

Míče jste se taky nebála…

Co se mohlo stát? Ragby hraji proto, abych byla u míče. Nebudu stát někde schovaná a čekat, co na mě spadne.

Jste maminkou dvou dětí, čtyřleté princezny a třináctileté slečny. Jak vše zvládáte?

Já to zvládám výborně, klidně bych trénovala sedmkrát týdně, ale musím se starat o rodinu. Ne vážně, děkuji všem za podporu.

Soutěž ragbistek XV

Další odehrané zápasy ligy: Spatra – Vydra 22:12, Petroučany – Spatra 20:15, Vydra – Petroučany 17:0.

1. Spatra 3 2 0 1 +41 9

2. Petroučany 3 1 0 2 48 6

3. Vydra 2 1 0 1 +7 5

Zbývá sehrát: Vydra – Spatra (7. března, Vyškov), Petroučany – Vydra (21. března, Přelouč).