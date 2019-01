Praha - Kam za sportem v Praze?

OPĚT SPOLU. Jarní pohárový souboj vyzněl pro Spartu, Bohemians Praha se ale nevzdávají. | Foto: GetPhoto/Martin Sidorják

V loňské sezoně se spolu potkali v semifinále, teď je pavouk Poháru ČMFS svedl ke vzájemnému souboji už v osmifinále. Fotbalisté Sparty, obhájci domácí pohárové trofeje, si zopakují zápas s Bohemians Praha už dnes od 17.00 na Letné.

A v neděli 16. listopadu se oba soupeři potkají znovu, tentokrát v prvoligovém měření sil na Žižkově.

Řepka je zatím nadále mimo hru

Sparťané v sobotu proti Příbrami ukončili šest týdnů trvající sérii bez vítězství v základní hrací době, ale kouč Jozef Chovanec zůstává při zemi. „Rozhodně to nepřeceňujeme. Český pohár je úplně jiná soutěž, která má svá specifika,“ řekl staronový kormidelník rudých.

Letenští se díky remíze Mladé Boleslavi se Slavií přiblížili čelu ligové tabulky a v pondělí je čeká mimořádně důležitý zápas v Ostravě. Pohár však rozhodně nestaví na druhou kolej, usilují v něm o čtvrtý triumf za sebou. „O Baníku zatím nepřemýšlíme, pro nás je strašně důležité dobře se připravit na pohár,“ podotkl Chovanec, který má stále starosti s marodkou. Mimo hru zůstává klíčový stoper Řepka, naopak do pohárové sestavy se může po trestu vrátit Kučera.

Jeslínek se představí v „opačném gardu“

Také Bohemians Praha pohár nepodceňují, byť v neděli nastoupí k možná klíčovému ligovému souboji z dolní poloviny tabulky proti Zlínu. Na přelomu dubna a května střížkovský tým v semifinále Spartě dvakrát podlehl 0:1, když oba zápasy rozhodl svými brankami Jiří Jeslínek, který je momentálně na hostování právě v týmu zelenobílých.

Teď se ale rozhodne v jediném zápase.

„A v něm se může stát všechno. Složitější je to v tom, že jedeme na Spartu, ale popereme se o to. Šanci dostanou někteří hráči z lavičky, ale to samé se dá očekávat i u Sparty,“ řekl kouč Bohemians Luboš Urban, jemuž scházejí dva středopolaři, a to zraněný David Zoubek a distancovaný Michal Demeter.

Zápas řídí rozhodčí pardubický arbitr Drahoslav Drábek, na čarách mu bude asistovat dvojice Mencl, Kovařík.

Boxeři o pohár města Žižkova

O hodinu později začíná v hotelu Olšanka (spojení: tram 5, 9, 26 bus 136) třetí ročník boxerského turnaje O pohár města Žižkova. Na programu je nejen amatérský turnaj v boxu, ale také ukázka bojových sportů, beatbox a vystoupení mažoretek. Vstupné je 130 korun.

Kam za sportem v Praze?