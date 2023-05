/FOTOGALERIE/ Už potřetí za sebou. Ragbisté RC Mountfield Říčany znovu vybojovali mistrovský titul. Ve finálovém střetnutí porazili v sobotu na domácím hřišti Spartu 16:9. Zápas byl vyrovnaný. Ještě ve 46. minutě svítily na ukazateli skóre dvě šestky.

Ragbisté Sparty sehráli ve finále extraligy s favorizovanými Říčany vyrovnanou partii. | Foto: Petr Skála/ceskeragby.cz

Do té doby se hráči obou týmů prosazovali jen trestnými kopy. Pak se však od říčanského roje odpoutal Lukáš Linhart. Do běhu mu nahrál Štěpán Podlipský a domácí rojník položil životní pětku, která byla jedinou v celém utkání.

„Důležitější pětku jsem ve své kariéře nepoložil. Budu si to dlouho pamatovat,“ líčil v ohlasu pro ceskeragby.cz autor rozhodujícího momentu, který nyní hodí ragby za hlavu, neboť ho za několik dní čekají státnice na VŠE.

Je to 50 na 50, říká před bitvou o udržení s Pragou kouč ragbyové Slavie Javůrek

Pražané ještě snížili na 13:9, ale poslední slovo měl jihoafrický kanonýr v barvách Říčan Tristan Horak. Proměnil třetí trestný kop a výsledek upravil na konečných 16:9.

„Sparta se na nás dobře připravila. Tohle bylo nejtěžší finále, co jsme v poslední době hráli. Nebylo vůbec snadné se prosadit. Nakonec rozhodla jen jedna pětka,“ uvedl v ragbyovém magazínu kapitán mistrovského celku Jan Šedivý.

Slávisté nachytali Vyškov, do čela ragbyové ligy poskočil obhájce z Říčan

Zástupci Sparty litovali jediné chyby. „Byla to naše nepozornost při skončeném mlýně,“ zmínil kouč Sparty Praha Eduard Krützner ml. „Ve finále se sešly dva vyrovnané týmy. Škoda, že komise nevybrala jiného rozhodčího, který by hru tolikk nekouskoval. Byla by plynulejší a diváky by víc bavila.“

Bronzové medaile vybojovala Tatra Smíchov, která v souboji o třetí místo porazila Vyškov na jeho hřišti 39:22. Pátá skončila Praga, šestý je Dragon Brno, sedmá Slavia a osmý Zlín.

Ragbyové derby pro Spartu. Slávisté vedli 19:0, ale po půli se karta obrátila

Posledně dva jmenované celky se s extraligou loučí. Pragu a Dragon čeká ještě baráž o udržení. Jejich soupeři z nižší soutěže budou Donau Vídeň a Přelouč. Příští rok se bude extraliga hrát jen v šesti týmech.

Extraliga ragby

Finále: Říčany - Sparta 16:9 (6:6). Pětky 1:0. Body: Tristan Horak 11, Lukáš Linhart 5 - Richard Hřebačka 9. Diváků: 1000.

O 3. místo: Vyškov - Tatra Smíchov 22:39 (17:15). Pětky: 4:6.

O 5. místo: Dragon Brno - Praga 34:36 (14:14). Pětky: 5:5.

O 7. místo: Slavia - Zlín 48:0 (14:0). Pětky: 8:0.

Konečné pořadí:

1. Říčany

2. Sparta

3. Tatra Smíchov

4. Vyškov

5. Praga

6. Dragon Brno

7. Slavia

8. Zlín