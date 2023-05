/FOTOGALERIE/ Největším tahákem sobotních zápasů ragbyové extraligy byla ve skupině o záchranu bitva dvou historicky nejúspěšnějších českých týmů - Pragy se Slavií. A těžko si kdo mohl představit větší drama, než k jakému došlo na vršovickém hřišti v Edenu.

Slavia neudržela v Edenu vedení nad Pragou a sestupuje. | Foto: Petr Skála

O vítězství hostů z Vysočan totiž rozhodl jediný bod. A tím pádem bude v příští sezoně nejstarší český ragbyový klub hrát nižší soutěž. Červenobílí při tom měli zápas dobře rozehraný. Do poločasu položili „medvědům z Vysočan“ tři pětky a se dvěma proměněnými kopy vedli 19:3.

To však hosty nepoložilo. O přestávce, kdy hráči obou týmů zůstali na hřišti, se z tábora Pragy ozývaly bojové výzvy: Máme na to! Musíme vyhrát! Z extraligy nespadneme!

Slávistům nikdo ani nepodal ruku

A zafungovalo to. Do útoku zavelel vazač Dan Hošek, který položil pětku při protlačeném mlýnu až do brankoviště Slavie. Druhou zařídil kapitán reprezentace po sprintu podle pomezní čáry a slávisté ho nestačili složit.

Je to 50 na 50, říká před bitvou o udržení s Pragou kouč ragbyové Slavie Javůrek

Šestnáct minut před koncem pak rozhodčí Zachariev přiznal Pragovce trestnou pětku, po níž se následný kop neprovádí a poškozenému týmu se připisuje sedm bodů najednou. Stav se tak převrátil na 19:20 a domácí s ním už nedokázali nic udělat. Asi je musí hodně mrzet, že naposled skórovali v 34. minutě.

„Celý systém, kdy se celá extraliga jednokolově odehrála během několika týdnů, je podivný, a vůbec nepomáhá propagaci ragby. To bych řekl, i kdybychom vyhráli, a sestupovala Praga. Proč se extraliga bude hrát jen v šesti? To nám nikdo nezdůvodnil. Ti, co to vymysleli, tady byli, ale ani nám po utkání nepřišli podat ruku,“ postěžoval si trenér Slavie Martin Javůrek na webu ceskeragby.cz.

Ragbisté Sparty si musí před cestou do Vyškova přivstat. Potřebují tam vyhrát

Na straně vítězů pochopitelně panovala spokojenost. „Nemůžeme hrát nic jiného než extraligu. Chceme se utkávat s nejsilnějšími týmy, a proto jsme ve druhém poločase otočili skóre. Museli jsme vyhrát, ale mrzí nás, že jsme v první půli třikrát neuhlídali rychlé útočníky Slavie a nechali je bodovat,“ prohlásil pro ragbyový magazín klíčový borec Pragy Hošek.

Spartě dělala problémy vyškovská obrana

„Už jsem v minulosti zažil, že Praga sestoupila z nejvyšší soutěže. Bylo to v roce 2006 a spadli jsme zrovna poté, kdy nás v baráži poslala dolů právě Slavia,“ zavzpomínal bývalý reprezentant, trenér, ale i prezident unie Bruno Kudrna. „Zarážející na současné soutěži je její pouhé jarní trvání. Extraliga se musí hrát celý rok - od podzimu do jara,“ zdůraznil.

Ragbistům Pragy hrozí baráž. Slavia neudržela vedení a Zlín slavil po 30 letech

Zatímco jedno pražské S smutní, druhé má důvod k jásotu. Do finále extraligy totiž postoupila Sparta. Ta v rovněž dramatickém utkání porazil Vyškov 25:16. Díky tomu se 20. května utká v Říčanech, které v druhém semifinále porazily loňského finalistu Tatru Smíchov 17:5, se Středočechy o titul.

O postup však favorizovaní sparťané museli tvrdě zabojovat. Ještě v poločase prohrávali 3:6 a po přestávce pak 8:9. Pak se ale ragbisté z Podvinného mlýna do soupeře zakousli a v krátkém časovém úseku se změnil stav na 25:9. Vyškov stačil už položit jednu pětku, ale na víc se nezmohl.

„Dlouho nám trvalo, než jsme se přes obranu Moravanů dostali do brankoviště. Předvedli, že ji mají dobře organizovanou,“ uznal pro magazín ceskeragby.cz kouč Sparty Eduard Krützner ml.

Hošek zařídil výhru Pragy. „Jsem rád, že jsem pomohl,“ usmíval se ragbista

Statisticky

Výsledky - semifinále play-off

Říčany - Tatra 17:5 (17:5), pětky 3:1

Sparta - Vyškov 25:16 (3:6), pětky 4:1

Skupina o udržení v extralize

Slavie - Praga 19:20 (19:3), pětky 3:3

Dragon - Zlín 35:27 (27:10), pětky 4:5

Závěrečný program (sobota 20. května)

Finále 15.00: Říčany – Sparta

O 3. místo- 14.00: Vyškov - Tatra Smíchov

O 5. místo - 15.00: Dragon Brno – Praga

O 7. místo - 14.00: Slavia – Zlín.