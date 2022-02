Trenér vítězů Lubomír Vašina si zase pochvaloval, že jeho svěřence „nezlomily chvíle, které byly posouzeny proti nám“. Myslel tím hlavně červenou kartu, která Ústí poslala ve zkrácené hře do výrazné ztráty 10:13. A kouč Lvů Tomáš Pomr připomněl, že už slavil vítězství, jenže sudí viděli nečistou hru nahrávače Janoucha. Pro zajímavost: první podobný prohřešek v celém klání. „Zápas jsme měli vyhrát, vždyť jsme proměnili mečbol. To, co předvedli rozhodčí, je vážně hraniční,“ ulevil si Pomr.

VK Lvi Praha – SKV Ústí nad Labem 2:3 (23:25, 25:15, 24:26, 25:21, 17:19)

Lvi: Kriško, Todua, Mihajlović, Smith, Janouch, Nedeljković, libero Moník. Střídali: Pliasetskyi, Vodička, Toman. Trenér Pomr. Ústí: Suda, van Solkema, Tibitanzl, Srb, Vemić, Baláž, libero Kořínek. Střídali: Kobolka, Kasan, Beer, Lank. Trenér Vašina.

Všechny výroky zazněly pochopitelně v emocích. Kriticky se na adresu hlavního rozhodčího vyjádřil ale i expert a volejbalová legenda Aleš Holubec. „Možná se mnou už rozhodčí Rychlík nikdy nepromluví, ale v koncovkách na sebe zbytečně strhává pozornost. Místo, aby si ji hráči užili, aby v ní byly k vidění hezké zákroky, tak má laťku nasazenou výše, než v průběhu zápasu. To škodí celé hře,“ vysvětloval dlouholetý reprezentační kapitán.



Tentokrát se ujal role patrona zápasu s čestnou povinností dekorovat nejužitečnějšího hráče. Dle statistik aplikace SmartVolley se jím stal Jakub Janouch. „Nahrávač, který vyhraje, je lepší než ten druhý. Za mě by si cenu zasloužil Jirka Srb,“ vyzdvihl svého soupeře kapitán Lvů. Holubec ovšem verdikt hájil: „Bylo to o dva body, hodně vyrovnaná bitva. Tedy nic nepochopitelného. Kubův výkon byl hodný ceny.“



Stejně tak bylo nutné vyzdvihnout bojovnost Severočechů. „Hráli fantasticky,“ přiznal Pomr. „Byli lepší v obraně, vykrývali se, tlačili nás servisem… Předvedli výkon na hranici obětování. Balony posbírali všude, i když létaly pod tribunou a za mantinely,“ ocenil. Janouch přidal kritiku do vlastních řad. „Máme katastrofální druhý dotek s míčem. Při nestandardních situacích si špatně nahrajeme. I lehký balon zpracujeme tak, jak bychom neměli. To musíme zlepšit,“ zdůraznil.



Času na práci budou teď mít Lvi dost. Nejbližší duel sehrají 26. února v Českých Budějovicích, poté se představí ve Zlíně a základní část zakončí za měsíc doma s Beskydy. „Budeme makat a připravovat se na další utkání. Před play-off máme poslední šanci pořádně trénovat,“ doplnil Pomr, který by se rád před vyřazovacími boji vrátil do top 4, ze které Pražané kvůli sobotní prohře vypadli.

Dušan Rychlík.Zdroj: VK Lvi Praha