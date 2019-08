Na turnaji v Jižní Koreji podlehli Litvě (čtvrtému týmu posledního šampionátu) až po velkém boji 79:82. „Podali jsme dobrý výkon, bojovali jsme jako lvi. A to je příslib,“ pochvaloval si trenér národního týmu Ronen Ginzburg.

A zdůraznil: „Funguje nám chemie, dobře bráníme. Celkově jsme spokojeni.“ Ona ta bilance vybízí vážně k optimismu. Reprezentanti sehráli před vrcholnou akcí devět utkání a pouze ve dvou případech odcházeli ze hřiště jako poražení. „Teď jsme zklamaní, vždyť jsme měli střelu na vyrovnání,“ vracel se k duelu s Litvou Jaromír Bohačík.

Tenhle chlapík hrál ve veliké pohodě, do koše favoritů nasázel šestnáct bodů. A to si zasloužilo úsměv. „Nakonec na výsledku nezáleží. Ostré zápasy teprve přijdou. Litva bude na mistrovství světa hrát o přední příčky. Formu tedy máme,“ doplnil.

Splněná očekávání

Turnaj v Soulu splnil očekávání. Češi na něm obsadili druhé místo, osahali si styly basketbalově exotických zemí (výhry nad Angolou 84:65 a domácími 97:89), aklimatizovali se… Největší obavy měli z časového posunu. „Všechno proběhlo nad očekávání,“ uvedl pivot Ondřej Balvín. „Přeci jen jsme zvyklí létat. Únavu jsem cítil 24 hodin.“

Do letadla se Češi ještě vrátili (jen na dvě hodiny). Po přesunu do Šanghaje zahájili finální přípravu na Spojené státy. Turnaj totiž zahájí v neděli (14.00 SEČ) právě zápasem s basketbalovými hegemony. „Těšíme se, nemáme co ztratit. Můžeme se jen ukázat,“ líčil jediný Čech ze slavné NBA Tomáš Satoranský.

Za favority šampionátu označil (dále) Srby a Řeky, za cíl postup ze skupiny. „Máme na něj, jen musíme být psychicky odolní,“ dodal před akcí, o jejímž hodnocení rozhodnou klání s Japonskem a Tureckem.