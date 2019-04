Třicetiletý olympionik tak alespoň poslal zdravici přes televizní obrazovku. „Je to pro mne velká čest. Vím, kolik sportovců v Sokole je, a já jsem mezi nimi byl zase nejlepší. I když loňská sezona nebyla ideální, jsem rád, že to stačilo na vítězství,“ uvedl Orság, který anketu vyhrál potřetí.

Na druhém místě se umístil šermíř Alexander Choupenitch, třetí skončil atlet Michal Desenský.

Tradičního ocenění sportovců sokolských oddílů, kteří v loňském roce úspěšně působili ve vrcholových domácích soutěžích nebo reprezentovali Českou republiku na mezinárodních kláních, se letos jako předávající účastnila olympijská vítězka Eva Samková.

„Moc si vážím toho, co Sokol dělá pro výchovu generací českých sportovců. Můj trenér Marek Jelínek je odchovanec sportovní gymnastiky v Sokole Praha Vršovice a i já jsem tam chodila na gymnastickou přípravu,“ uvedla zlatá medailistka z OH v Soči a čerstvá vítězka Světového poháru ve snowboardcrossu.

Sokolové z Radotína vládnou v lakrosu

Úspěšnou loňskou sezonu potvrdila vítězstvím v kategorii do 18 let fenomenální atletka ze Sokola Opava Barbora Malíková, která vloni vyhrála Olympijské hry mládeže v Buenos Aires a překonala české dorostenecké rekordy na 300, 400 i 800 metrů. Cenu v kategorii do 23 let převzal atlet Vít Müller.

Mezi týmy nejvíce zaujaly basketbalistky Hradce Králové, mimořádné ocenění pro nejúspěšnější oddíl kolektivních sportů získal oddíl lakrosu Sokola Radotín, který vládne tomuto sportu nejen u nás, ale i v Evropě. Speciální pocty se dostalo také gymnastickě legendě Adolfíně Tačové.

„Jména nominovaných ukazují, že výkonnostní sport v Sokole zažívá skvělé roky a navazuje na úspěchy předválečných sokolských generací. Jsem na úspěchy našich sportovců opravdu hrdá,“ uvedla starostka České obce sokolské Hana Moučková.