Už před deseti lety přišel s nápadem, aby sokolové společně udělali dobrou věc a darovali krev. Od té doby už uběhlo deset ročníků akce Sokolská kapka krve a letos se rozeběhl ten jubilejní desátý. „Nejdůležitější je, že se povědomí o potřebě darovat krev šíří napříč republikou. To je můj hlavní cíl,“ říká doktor Vít Jakoubek, který je sám hrdým členem Sokola Praha Libeň. Letos chce hlavně zapojit do dárcovství mladé lidi.

Desátý ročník Sokolské kapky krve. | Video: Deník/Radek Cihla

Jak vznikl nápad založit projekt Sokolská kapka krve?

Chodím darovat krev už spoustu let a napadlo mě, že by bylo dobré na tuto možnost víc upozornit nejen sokoly, ale i širokou veřejnost. Ve svém okolí jsem zjišťoval, kolik lidí o dárcovství krve ví, a překvapilo mě, že jich bylo poměrně málo. Někteří mají možná dojem, že se krev prostě někde koupí, ale není to tak. Musí přijít dárce. Proto mě napadlo založit Sokolskou kapku krve.

Za devět let sokolové darovali 2400 litrů krve. Co tomu říkáte?

Jsem spokojený. Pro mě je nejdůležitější, že se povědomí o potřebě darovat krev šíří napříč republikou. To byl můj hlavní cíl. Co největší počet dárců je určitě dobrá věc, ale nutně se honit za každým odběrem není potřeba. Já osobně si cením i toho, když někdo prostě jen vyvěsí leták v sokolovně, nebo i toho, že mi pošle tabulku s počtem odběrů. Anebo třeba přivedl darovat někoho, kdo to zatím ještě nezkusil. Znamená to, že ho to téma oslovilo.

Kdo se nejvíc zapojuje?

V poslední době se daří přivést k darování i mladé lidi. Ti jsou potřeba nejvíce, protože je třeba stále omlazovat dárcovskou základnu. V některých jednotách i díky hromadným odběrům, nejen v Tyršově domě, ale i jinde, založili pěknou tradici a mají společný odběr spojen třeba i se společnou vycházkou do města a podobně.

Pomoc i oslava vzniku spolku: Uskutečnil se 10. ročník Sokolské kapky krve

Kolikrát jste daroval krev vy sám?

Mám za sebou 59 odběrů. Daruju krev už dvacet let, mám Zlatou Janského plaketu, která je za 40 odběrů. A pokud budu zdravý, budu chodit pravidelně dál. Mě dost limituje nachlazení. Jako pediatr se podzimním a zimním infektům nevyhnu. Každou zimu mám virózy a krev darovat nemůžu, v zimě chodím tedy darovat jen výjimečně, zvládám tak asi tři odběry ročně. Někdy je náročné to naplánovat – být zdravý nebo 14 dní po prodělané viróze, nemít službu v práci… Jak už jsme se bavili, dnes není tak těžké dosáhnout velkého počtu odběrů, plazmu můžete darovat dvakrát měsíčně, plnou krev čtyřikrát, maximálně pětkrát za rok. Proto jsem tímto počtem odběrů omezil i Sokolskou kapku krve, aby tam bylo relevantní srovnání.

Sokol se snaží vést Čechy k pohybu. Jak je důležitý pro krevní oběh?

Velmi. Červené krvinky přenášejí kyslík, to znamená, že pokud jich není dost, tak klesá tělesná zdatnost a nejsme tak výkonní, častěji se zadýcháme. Tvorbu červených krvinek můžeme podpořit například konzumací stravy s vyšším obsahem železa, které je součástí krevního barviva hemoglobinu. Další složky krve, například bílé krvinky, které jsou důležité pro boj s infekcemi, tak jejich tvorbu lze stimulovat právě pohybem a otužováním.

Jak z pohledu pediatra vnímáte, že se populace hýbe čím dál méně?

Je to vskutku velký problém. Nejenže se celkově snižuje tělesná zdatnost, ale třeba obézní děti lze vidět i ve velmi nízkých věkových kategoriích, tedy i mezi předškoláky. A takové děti budou pochopitelně přetěžovat své klouby už od tohoto nízkého věku a zdravotní problémy z toho plynoucí se ukáží o to dříve. A zdravotních rizik je pochopitelně mnohem více: vysoký krevní tlak, riziko cukrovky, astma a podobně.

Sokolové se potřetí slétnou v Edenu. Už se to stává tradicí, těší Moučkovou

Jste i dětským neurologem. Jak je pohyb důležitý z tohoto pohledu?

Správně provedený pohyb pomáhá upevňovat zapojování správných pohybových vzorců - např. velmi prospěšné a důležité je správné lezení kojence a batolete, které slouží jako prevence bolestí zad a vadného držení těla v pozdějším věku. Správně vedené cvičení pomáhá zlepšovat koordinaci těla a napomáhá obecně správnému rozvoji motoriky. Cvičení v Sokole pak může fungovat nejen jako vedení ke správnému pohybu, ale může také integrovat jedince s nějakým handicapem, ať to je třeba dítě s dětskou mozkovou obrnou či třeba dospělý po cévní mozkové příhodě.

Kdybyste chtěl někoho přilákat do Sokola, co mu povíte?

Řeknu mu, že když přijde, rozhodně udělá něco pro své zdraví. Pak bych mu řekl, že tam najde skupinu lidí, se kterými se spřátelí a může s nimi zažít spoustu veselých a zajímavých věcí. A že tam s velkou pravděpodobností potká lidi, kteří jsou pevní ve svých zásadách, na které se může spolehnout a můžou se stát jeho nejlepšími přáteli.