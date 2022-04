Žraloci Ledenice vybojovali za poslední tři roky dva tituly a od sezony 2016 skončili vždy na medailových příčkách. Pomáhají jim k tomu také nejmodernější trendy. Žraloci se připravují na zápasy za pomoci analýz videa a počítačových programů. „Tyto technologie využíváme hlavně u nadhozu. Chceme změřit, jakou má nadhazovač rychlost a podobně,“ popisuje Jiří Mareček, asistent trenéra Žraloků. Také pálkaři ovšem dostanou zpětnou vazbu. „Pomůže odstranit chyby. Na videu vidíme, co je špatně a můžeme si o tom s hráči promluvit a makat na nápravě.“

David Mertl.Zdroj: Jan BenešV loňské sezoně jihočeský tým předvedl 331 úspěšných odpalů a byl v této statistice nejlepší. V podobném trendu chtějí pokračovat. Zároveň se budou chtít opírat o nadhazovače Jonáše Hajného, který exceloval ve finálové sérii. Zabránit Žralokům k dalšímu titulu chtějí softbalisté z Chomutova, které před sezonou posilnil zkušený nadhazovač Jaroslav Breník. Na některé víkendy dorazí také pálkař Frederik Terkelsen z Dánska. Zároveň letos Beavers oslaví 40 let od svého založení. „Bylo by to stylové, kdybychom v tomto roce brali titul. Ale chceme ho i kdybychom letos neslavili výročí,“ dodal Marek Malý, elitní nadhazovač a pálkař v jedné osobě.

Poslední titul vybojovali chomutovští softbalisté před devíti lety. V předešlých dvou ročnících byli dvakrát ve finále. „Zkušenosti s finálovými duely máme dostatečné, letos už to chceme zúročit,“ dodal kapitán Malý, který v minulé sezoně předvedl sedm homerunů a 274 strikeoutů. Na špičkové nadhazovače se chce spolehnout Locos Břeclav, kam se k Jakubu Osičkovi vrátil Michal Holobrádek. „Posílí nás na hřišti i v kabině, herně i lidsky. Nejde o cizího hráče, vrátil se nám kamarád. Nikdo nepochybuje o tom, že to letos bude zlato,“ dodal břeclavský kapitán George Harris. V minulé sezoně tohle nadhazovačské duo nastřádalo přes 500 strikeoutů.

Naopak významně nebezpečnou pálku mají ve Spectrum Praha, kde září zkušený David Mertl společně s Tomášem Kleinem. Oba odpálili vloni 25 homerunů. „Chci hlavně předávat zkušenosti a být o chlup lepší než loni. Zatím jsme nedokázali porážet silné soupeře pravidelně, to chceme změnit. Chtěl bych je trápit co nejvíce,“ dodal Mertl. Poprvé v historii nastoupí v české softbalové extralize japonský nadhazovač. Kazuki Ishizaki je vicemistrem japonské ligy 2019 a státním šampionem na Novém Zélandu. Nově nastoupí za Snails Kunovice.

„Chtěl jsem poznávat kultury ostatních zemí a přitom hrát softbal. Začal jsem se více zajímat o Evropu a speciálně i o Českou republiku, protože jsem zde byl v roce 2019 na Mistrovství světa v softballe. Tým chci dovést co nejvýše,“ prohlásil Ishizaki. Softbalová extraliga se rozehraje víkendovými zápasy. Letošním vrcholem bude také mistrovství světa, které se uskuteční v prosinci na Novém Zélandu.

