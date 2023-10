Softbalové Tempo plánuje v den výročí porazit Joudrs a otočit finálovou sérii

První extraligový triumf nebo desátý? O víkendu bude pokračovat finálová série softbalistek mezi Tempem Praha a Joudrs. Obhájkyně titulu zatím vedou 2:0 na zápasy a už v sobotu mohou získat jubilejní celkové prvenství. Proti tomu jsou však hráčky z Tempa, které ještě budou v ten den slavit 60 let od založení klubu. „Bylo by hezké oslavit výročí klubu výhrou a tím pádem prodloužením série. Musíme trošku více zatlačit v útoku, protože jsme v předchozích zápasech nechali velké množství běžců na metách,“ prohlásila Magdaléna Kavanová, elitní pálkařka Tempa. Třetí zápas začne od 14:00 ve Svoboda parku na Joudrs a půjde živě na ČT sport Plus.

Ema Vodičková, Tempo. | Foto: ČSA