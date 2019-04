Extraligovou sezonu ovlivní významné události. V červnu se uskuteční v Praze mistrovství světa mužů a v Ostravě se odehraje evropský šampionát žen. I proto České softbalová asociace rozjela unikátní experiment - v rámci letošní sezony se posílilo šest klubů elitními zahraničními nadhazovači. Cílem je, aby se čeští pálkaři pořádně připravili na mistrovství světa.

Za Eagles Praha bude hrát Jordan Noftall z Kanady a za Tempo jeho krajan Steven Normand. „Zahraniční posilu jsme přivítali řízkem a bramborem. Zatím se nám zdá, že hází pěkně. Uvidíme, jak platný bude na silné soupeře,“ dodal Bednář z Tempa.

Softbalisté Spectrum získali několik titulů v řadě, ale i na ně nejspíš dopadla generační krize. Loni tak skončily na nepopulárním čtvrtém místě. Letos se do bojů o medaile chtějí vrátit. „Je potřeba uspíšit generační obměnu. Každý tým to potká a teď jsme na řadě my. Po úspěšných šesti letech na to máme i právo a je potřeba dát šanci mladým,“ říká David Mertl.



Tradičním účastníkem extraligy jsou Eagles, kteří skončili v minulém roce na pátém místě. Jejich kádr je už nějakou dobu stabilizovaný a podobně tomu zůstane i letos. V týmu se ale představí pár zahraničních posil. „Čekám od nich zápal do hry, chuť ukázat proč si přijeli zahrát takovou dálku,“ dodal Jan Strádal.

Ženy chtějí zkrotit Žraloky

V předchozích dvou sezonách vybojovaly titul Žraloci Ledenice. To však chtějí pražské týmy změnit. Eagles Praha patří k nejúspěšnějším týmům historie extraligy a na svém kontě má už několik ligových titulů. Přesto v posledních letech tým procházel proměnou a dopřál si tak kratší medailový půst. To se ale loni změnilo.



„Opakuji to každý rok. Chceme vyhrát poslední zápas sezóny. Proto to všichni děláme. A mít ze hry radost a potěšeni. Bez toho to nejde,“ říká trenér Eagles Petr Marek.

Neúspěch. Tak jednoduše okomentoval loňské umístění muž číslo jedna bohnického týmu Joudrs – Tomáš Kusý. „Chtěli jsme do finále, bohužel se to v pátém zápase nepovedlo, i když jsme dokázali vyrovnat ze stavu 0:7, ale bohužel jsme to pak neustáli na konci.“



Po nepopulárním čtvrtém místě ale Joudrs žádné velké změny neplánují. Cílem je určitě opětovaný návrat do finále. Dostat se tam ale nebude lehké, nejvyšší soutěž je totiž v posledních letech nebývalé vyrovnaná. „Ledenice určitě budou jasným favoritem, ale druhý finalista je docela otevřený,“ dodal Kusý.