Po dvou týdnech volna se rozjíždí ženská softbalová extraliga. Dnešní program obstará repríza loňského semifinále, v Krči se představí domácí Eagles proti Joudrs. A o náboj v prestižním městském derby nouze nebude. Eagles se totiž chtějí v tabulce posunout na druhé místo. „Řekla bych, že atmosféra ve vzájemných utkáních už není tak vypjatá, jako bývala,“ uvedla univerzálka Eagles Klára Čejková Kolací. Čtyřzápasová série proti Joudrs startuje od 18 a 20 hodin. Odvety jsou na programu v sobotu v Bohnicích (16.00 a 18.00).

Softbalistky Eagles. | Foto: ČSA

Joudrs jsou v probíhajícím ročníku nejvyšší soutěže zatím jasně nejproduktivnějším týmem. Ve dvanácti duelech si připsali 108 doběhů. „Právě na jejich pálku si musíme dát největší pozor. Síla jim nikdy nechyběla. Myslím, že by to mohly být vyrovnané souboje,“ tuší Čejková Kolací, která se pomalu chystá na svoji zámořskou misi do týmu Lake Land College, kam dostala stipendium.