K unikátnímu zápasu došlo ve čtvrtek v Neratovicích. Softbalisté z týmu Pikes v něm vyzvali české reprezentantky, které čeká evropský šampionát v Itálii. Zápas trvající dvě hodiny nakonec ovládly 6:0, prioritní byla ale příprava a zkoušení herních situací. Výzvou pro elitní české hráčky byl také zkušený nadhazovač Michal Ficza. „Házel výborně. Každý start na něm byl pro nás efektivním přínosem. S podobnými nadhozem se střetneme na mistrovství Evropy,“ prohlásil Vojtěch Albrecht, trenér českého týmu.

České reprezentační softbalistky si v rámci přípravy na evropský šampionát zahrály proti mužům Pikes. | Foto: Český softbal

Softbalisté z klubu Pikes působí ve druhé nejvyšší lize, střet s reprezentací byl pro ně svátkem. A v něm chtěli hrát důstojnou roli, aby hráčky prověřili. „Nešel jsem do zápasu s tím, že chci vyházet co nejvíce strikeoutů. Chtěl jsem jim umožnit co nejlepší přípravu. Jsem rád, jestli se nadhozy dostatečně dobře dařily,“ tvrdil nadhazovač Ficza. První směny byly vyrovnané a dlouhou dobu byl stav 1:0 pro reprezentantky. Přitom na pálce se objevily softbalistky jako Čejková-Kolací, Saviola nebo Thompsonová.