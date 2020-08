Po více než dvou týdnech odpočinku se znovu vrátily do akce extraligové softbalistky. Náročný program měly hráčky Eagles, které ve čtyřech dnech sehrály pět utkání a díky třem výhrám se dostaly na druhé místo. Na první příčce se usídlily softbalistky z Joudrs, třetí místo drží další tým z metropole - Tempo.

Softbalistky Eagles. | Foto: ČSA

S družtvem z Bohnic se hráčky Eagles střetly v minulém týdnu čtyřikrát a rozešly se smírně 2:2 na zápasy. Ve čtvrtek v domácím prostředí nejprve ztratily dramatickou podívanou 7:10, odvetu ale zvládly 3:2. „Prvního zápasu je škoda. Když v šesté směně otočíte nepříznivý vývoj a nedokážete to ubránit, zamrzí to. Bohužel, někdy se to tak seběhne,“ posteskla si kapitánka Eagles Jana Chýlová po bezmála tříhodinové bitvě.