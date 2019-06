České reprezentantky rozehrály duel s Litvou ve velkém stylu. Již v prvním směně zaznamenaly v Arrows Parku 8 bodů. Prosazovala se zejména Eliška Thompsonová, která předvedla tři úspěšné odpaly a zařídila dva body. Dařilo se také pálkařce Natálii Kopicové se dvěma hity. „Vůbec jsme nevěděly, s jakou nadhazovačkou nastoupí, ale přišla nám celkem slabá. Ze začátku jsme si musely zvyknout na pomalejší nadhoz, dost odpalů bylo do vzduchu. Pak už nám to ale sedlo a držely jsme se na metách,“ popisovala Lucie Petrásková.

Litevské softbalistky to zároveň českému útoku usnadňovaly, dopouštěly se hodně chyb. Zejména catcherka často nedokázala zkrotit nadhoz své spoluhráčky. „Chtěly jsme hlavně co nejdříve dát patnáct bodů, abychom pošetřily síly na večerní zápas. To se naštěstí povedlo, hrály jsme kolem hodiny,“ pochvalovala si Petrásková.

Na nadhozu se dařilo Adéle Linkové, která dala celkem šest strikeoutů a nepustila soupeřky k žádnému odpalu. „Ve vedru to pro mě nebylo tak náročné, soustředila jsem se na svůj výkon,“ dodala nadhazovačka Linková. Další soupeř čeká na české hráčky večer od 21:00, kdy vyzvou Švédsko.