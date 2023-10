Softbalistky Joudrs získaly desátý titul. Ve finále si poradily s Tempem

Jubilejní desátý extraligový titul vybojovaly softbalistky z Joudrs Praha a staly se tak historicky nejúspěšnějším českým týmem. Počtem překonaly pražské týmy Eagles a Chemii, které mají devět titulů. O aktuálním triumfu rozhodla výhra 9:1 nad Tempem Praha, po kterém Joudrs celkově ovládlo finálovou sérii 3:1 na zápasy. „Je to nádherné. Měli jsme obrovský cíl, a to získat hattrick. Letos jsme se chtěli dostat hlavně do finále, protože v našem týmu došlo k určitému omlazení,“ prohlásila Jana Furková, kapitánka Joudrs.

Úřadující mistryně, softbalistky Joudrs. | Foto: ČSA