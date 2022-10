Zlatá radost. Softbalistky Joudrs vyhráli třetí titul v řadě, devátý celkově.Zdroj: ČSA/Jakub PláteníkPražské Tempo se do finále ženské extraligy dostalo poprvé a předvádělo skvělé výkony. Zápasy byly kvůli tomu velmi vyrovnané a vždycky skončily těsně o bod. Jednou se muselo rozhodnout až v nastavené směně. „Bylo to neskutečné, moc jsme si to užili. Mohl vyhrát kdokoliv, prostě boží. Čekaly jsme, že to bude tak těsné. Štěstí padlo na ně, příště to vyhrajeme my,“ prohlásila zkušená nadhazovačka Martina Bláhová z Tempa, která patřila k nejlepším hráčkám. V sezoně navíc předvedla přes 130 stikeoutů, nejvíce ze všech nadhazovaček.

„Finále rozhodly detaily, my jsme mladší tým, oni mají zkušenosti. Často to byla nervozita,“ dodala Bláhová, která úspěšně tlumila pálkařskou sílu Joudrs. „Čekal jsem, že se nám podaří minimálně jeden zápas více rozpálit. Tohle finále mohlo skončit jakkoliv, bylo to hodně vyrovnané. Na první dobrou to byla asi moje nejvíce dramatická série, protože všechny zápasy byly neskutečně těsné o bod,“ prohlásil Tomáš Kusý, trenér z Joudrs Praha.

Pražský souboj o ženský softbalový titul! Tempo nebo Joudrs?

Bohnický tým tak získal svůj devátý titul a vítězný hattrick. To se povedlo historicky pouze Žralokům Ledenice nebo Eagles Praha. „Chceme být vlajkovou lodí a v poslední době dobře pracujeme s juniorkami. Ty obměňují kádr. Je důležité mít kde brát, aby se postupně kvalita doplňovala,“ dodal Kusý, který si před finále obarvil vlasy namodro. „Bylo to z hecu.“

Joudrs na pálce také významně pomáhala silová pálkařka Jana Furková, která dala v sezoně přes 40 úspěšných odpalů. „Ale myslím, že to letos byla kombinace všeho – pole, pálky a nadhozu. Sešlo se to,“ dodala Klimplová, která ve finále předvedla homerun do pravého zadního pole. „Jsem hrozně ráda, protože první zápasy mi na pálce moc nevyšly, neodpálila jsem to ani na vnější pole. V základní části jsem dala na Tempu podobný homerun.“

