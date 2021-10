Ostravské softbalistky patří v letošní sezoně k největšímu překvapení, když jako letošní nováčci došly až do finále. V něm ale zatím nestačí na loňské šampionky. Nejdříve Joudrs vyhrálo 7:1, poté 6:4. „Jedná se o rychlý tým. Ve chvíli, kdy se jim nedaří mety obsazovat silovými odpaly, jsou schopny si poměrně efektivně pomoci krátkou hrou, na kterou musíme být stále připraveny,“ všimla si Furková, která se ve finále prosadila dvěma úspěšnými odpaly.

Už pouze jediné vítězství dělí softbalistky z Joudrs Praha od osmého titulu. V sobotu na svém stadionu přivítají Arrows Ostrava, které už ve finálové sérii domácí extraligy dvakrát porazily. V opačném případě budou muset v neděli do Ostravy. „I když nedělní výlet zní lákavě, určitě si věříme. Bylo by krásné sezónu zakončit před domácím publikem,“ prohlásila Jana Furková z Joudrs.

