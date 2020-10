Do klíčového semifinále vstoupily lépe hráčky Eagles, které si v první směně připsaly dva body. V páté vedly už 6:1, ale hráčky z Ledenic, které ovládly poslední tři ročníky, duel vyrovnaly. V dohrávce však softbalistky Eagles obsadily všechny mety. Tereza Novotná odpálila a po pozdním příhozu na první metu doběhla pro rozhodující bod Sabina Borecká.

„Hlavní byla touha vyhrát a to, že nám pracoval celý lineup. V každém zápase zabral někdo jiný a přidal důležitý odpal. Z týmu cítím obrovský náboj,“ prohlásil trenér Eagles Petr Marek. Zelenobílé se do finále dostaly po pěti letech. V něm v roce 2015 prohrály s Joudrs. „Snad se vracíme do dob, kdy ve finále nastupovaly pravidelně oba týmy,“ doplnil.

Právě tyto pražské celky byly po základní části na prvních místech extraligy. A ambice mají nejvyšší. „Finále pro nás bylo jen základním cílem,“ prohlásila nejlepší pálkařka Joudrs Veronika Klimplová. Eagles se zase opírají o odpaly Elišky Thompsonové. „Nebude to pouze o nich, rozhodovat budou výkony všech,“ doplnil Marek.