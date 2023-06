Softbalistky chtějí na olympiádu, muži zbrojí na evropský šampionát

Pálkovací sporty včele s baseballem a softballem by se mohly vrátit na olympijské hry v Los Angeles v roce 2028. Mezi organizátory a Mezinárodním olympijským výborem započala v těchto dnech významná jednání, finální rozhodnutí má padnout v září. „Naše pozice je velmi silná a věřím, že by se to mohlo povést,“ prohlásil Gabriel Waage, předseda České softbalové asociace, který je zároveň členem sedmičlenného vedení Světové konfederace baseballu a softbalu (WBSC). Pokud by se tak stalo, naději na postup by měly české softbalistky, které patří v Evropě mezi elitu. To reprezentační softbalisté budou letos bojovat o šestý kontinentální triumf za sebou a chtějí usilovat o premiérovou účast na Světových hrách v roce 2025.

Eliška Thomsonová. | Foto: ČSA/Jan Beneš