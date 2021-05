„Když jsem v extralize před sedmi lety začínal, bylo všechno jiné. Hrály tu dva týmy, od kterých se předpokládalo, že postoupí do finále. Nyní může zvítězit polovina mužstev,“ prohlásil Michal Holobrádek, elitní nadhazovač z Havlíčkova Brodu. Vrcholem softbalové sezony bude evropský šampionát, který se uskuteční koncem června v Ledenicích a v Sezimově Ústí.

Softbalová extraliga začala o pět týdnů později oproti původnímu termínu. Do mistrovství Evropy se tak stačí odehrát pouze dva víkendy. „Je důležité, že už se konečně hraje. Když nemohly probíhat organizované tréninky, chodil jsem do sklepa, kde mám svůj trenažér. Na konec místnosti jsem vyskládal staré matrace a do nich z osmi metrů házím. Připravoval jsem se tam od prosince každý den. Pomáhá to k udržení techniky,“ dodal Holobrádek, který byl vyhlášen MVP loňského finále a v minulé sezoně zaznamenal 335 strikeoutů.

Nejlepším hráčem loňské extraligové sezony byl Marek Malý z Chomutova, který vládl jak na nadhozu tak na pálce. „Ale nejlepším nadhazovačem je tu určitě Holobrádek, který dovedl Hrochy k titulu. Také letos ho bude těžké překonávat,“ tvrdil Malý, který odpálil v minulém roce 9 homerunů a pro svůj tým zařídil 30 bodů, tedy nejvíc ze všech pálkařů extraligy. I letos se bude objevovat v nadhazovačském kruhu a na pálce. „Je fajn být permanentně ve hře. V softbalu se najdou zápasy, v nichž máte v poli jedinou šanci uspět. Když ji propásnete, jste za hlupáka. To na nadhozu se dají chybky skrýt,“ tvrdila opora Chomutova, která chce titul. „Na zlato jsme vloni ještě neměli. Chyběla nám větší mentální odolnost. Zkušenosti chceme zúročit letos.“

Vpředu chtějí být také Žraloci Ledenice. Z bronzového týmu loňské sezony odešli zkušený pálkař Patrik Kolkus a nadhazovač Jaroslav Breník. „Do týmu zapracováváme mladé hráče, kteří si výkony v druhé lize a extralize juniorů řekli o místo. Věřím, že zvládneme uhrát nadstavbu a v playoff se popereme o co nejlepší umístění,“ tvrdil Jaroslav Korčák z Ledenic, který zároveň funguje jako hlavní reprezentační trenér. Význam akce bude umocněný tím, že finalisté postoupí na mistrovství světa do Nového Zélandu. Česko vládlo starému kontinentu čtyřikrát v řadě. Fanoušci si přejí obhajobu. „Pocítíme tlak, ale věřím tomu, že budeme připraveni získat titul,“ slíbil Korčák.

Ve hře o vysoké příčky jsou pražské týmy jako Tempo, Joudrs nebo Spectrum se zkušeným kapitánem Davidem Mertlem. Vidět chce být také ambiciózní Locos Břeclav s talentovaným nadhazovačem Jakubem Osičkou.