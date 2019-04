Už 26 let řádí na hřišti, čtyřikrát se stal domácím mistrem a třikrát za sebou získal titul pro evropské šampiony. Nyní má softbalista David Mertl před sebou asi největší výzvu – mistrovství světa v Praze a v Havlíčkově Brodu. „Nečekal jsem, že se ve své sportovní kariéře někdy dožiju toho, aby byl světový šampionát v Evropě. Je to něco úžasného,“ prohlásil Mertl, opora pražského Spectra.

David Mertl a předseda softbalového svazu Gabriel Waage. | Foto: ČTK/Luboš Pavlíček

Méně než padesát dní zbývá do startu jedné z největších sportovních akcí, která se v letošním roce uskuteční v České republice. 13. června se rozehraje v Praze MS v softbalu a jedna z největších hvězd tohoto sportu by měla být u toho. „Pro půlku našeho týmu je to nejspíš naše poslední reprezentační akce. V nároďáku jsme průměrně patnáct až dvacet let. Hrát mistrovství světa doma je pro nás za odměnu,“ prozradil David Mertl.